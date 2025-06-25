«Нас ждут новые интересные события»

Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО. Одновременно президент США подтвердил намерение заключить сделку с Россией. Встреча глав государств Североатлантического альянса открылась 24 июня в Гааге. В центре внимания союзников увеличение оборонных расходов европейских стран. Президент Украины также прибыл в Нидерланды. При этом потенциальное вступление Киева в военный блок обсуждаться не будет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет от Трампа новых интересных заявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп прибыл в Нидерланды на саммит НАТО в роли триумфатора — он практически решил нерешаемую проблему иранской ядерной программы. На этот счет, конечно, можно очень серьезно поспорить. Тем не менее теперь на очереди, судя по всему, Украина. Президент США, по обыкновению, подтвердил намерение заключить сделку. Напомнил он и о разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, что, мол, ничего не забыл и держит руку на пульсе.

Владимир Зеленский также уже на месте. Его встреча с главой Белого дома, судя по всему, состоится. По крайней мере, Трамп это лично подтвердил. Ранее активно обсуждался тезис, что на фоне пылающего Ближнего Востока украинская тема оставалась несколько в тени. К слову сказать, по некоему стечению обстоятельств пожар потушили аккурат к саммиту НАТО. Как бы то ни было, активизация боевых действий на украинских фронтах продолжается, а надежд на мирное урегулирование, мягко говоря, немного.

Как известно, очередная встреча Североатлантического альянса посвящена увеличению оборонных расходов стран Европы. Тема вступления Киева в альянс, которая активно обсуждалась в последние годы, более не в повестке дня. При этом союзники крайне обеспокоены позицией американского партнера. Сейчас много пишут чуть ли не о конце НАТО и том, что США полностью откажутся от поставок оружия Киеву даже за деньги.

Тем не менее перед поездкой в Старый Свет Трамп назвал союзников добрыми друзьями. Он с радостью едет на встречу с ними. Прогнозировать поведение 47-го президента Соединенных Штатов бессмысленно. Непредсказуемость нынче его главный козырь. Если даже он скажет, что выходит из игры и оставляет Украину один на один с Россией, это не значит, что в итоге именно так и случится. Подобные выводы можно сделать по итогам 12-дневной войны Ирана и Израиля. Глава Белого дома также сначала говорил о сделке, вел переговоры, не давал премьер-министру Биньямину Нетаньяху разрешения на удары, отказался от посещения еврейского государства в ходе своего ближневосточного турне.

Можно предположить, что в украинской части случится нечто похожее. Как бы то ни было, его формулу «мир через силу» никто не отменял. Мы вполне можем увидеть новое шоу вроде февральского изгнания Зеленского из Белого дома, однако за этим могут последовать прямо противоположные события. Впрочем, это лишь рассуждения. Что касается конкретных фактов, 22 июня вроде бы завершился обмен пленными и телами погибших, после, по идее, должен состояться очередной, третий по счету раунд российско-украинских переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что везет в Гаагу новые предложения на этот счет.

Между тем, как показывает практика, сам факт переговоров никак не влияет на положение на фронтах и даже способствует обострению оперативной обстановки. И еще о чем можно сказать: каждый военный конфликт уникален, поэтому решить проблему по определенной общей формуле не всегда получается. Но не будем забегать вперед, ибо нас ждут новые интересные события.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе