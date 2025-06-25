В Кисловодске создали первую «Аллею выпускников»
В Кисловодске высадили первую «Аллею выпускников». В мероприятии по случаю окончания учебного года приняли участие 400 одиннадцатиклассников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.
Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева
Экоакция прошла в рамках программы «ЧИСТО Кисловодск».
«Планируем благоустроить территорию вокруг аллеи, чтобы она стала уютным местом для прогулок, отдыха и теплых воспоминаний наших выпускников»,— отметил глава Кисловодска.
По словам чиновника, акция станет ежегодной.