На территории двух районов Тувы введен режим ЧС из-за жаркой погоды
В Республике Тыва в Дзун-Хемчикском и Сут-Хольском районах установлен режим ЧС в «связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров»,— сообщает ГУ МЧС региона.
Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ
По данным ведомства, в этих районах сейчас бушуют три очага лесных пожаров на общей площади 87 га. Угрозы населенным пунктам нет.
На устранение возгораний привлечены 63 человека и 12 единиц техники.