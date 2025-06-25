На территории двух районов Тувы введен режим ЧС из-за жаркой погоды

В Республике Тыва в Дзун-Хемчикском и Сут-Хольском районах установлен режим ЧС в «связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров»,— сообщает ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в этих районах сейчас бушуют три очага лесных пожаров на общей площади 87 га. Угрозы населенным пунктам нет.

На устранение возгораний привлечены 63 человека и 12 единиц техники.

Александра Стрелкова