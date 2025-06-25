Сочи возглавил топ направлений для спонтанных поездок

В июне Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для спонтанных поездок. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 12% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для спонтанных путешествий занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 10% июньских бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,9 тыс. руб.

Топ-3 популярных направлений в июне, где бронирования были совершены за один-два дня до начала проживания, замыкает Москва. Столица России собрала 5% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,9 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для спонтанных путешествий также вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Геленджик занял пятое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5 тыс. руб.

В Ейске, который занял шестую строчку в рейтинге популярных направлений, где жилье бронируют за один-два дня до заселения, путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

Краснодар занял девятое место топа. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,3 тыс. руб.

Замыкает топ-10 популярных направлений для спонтанных путешествий Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

Мария Удовик