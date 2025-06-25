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В Северной Осетии более 30 тысяч пожилых жителей получили соцпомощь

В Республике Северная Осетия — Алания соцобслуживанием охвачено более 30 тыс. пожилых людей. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Республики Сергей Меняйло.

Фото: Telegram-канал главы Республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло

Фото: Telegram-канал главы Республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло

В Республике работают отделения дневного пребывания, также соцработники посещают пожилых людей на дому, отметил господин Меняйло.

Работники соцслужбы также регулярно следят за здоровьем своих подопечных: организуются выезды мобильных бригад, пожилым людям доступна реабилитация и помощь на дому.

Наталья Белоштейн

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