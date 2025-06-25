ММК поделится опытом синергии технологий гиперавтоматизации

26-27 июня в Магнитогорске пройдет 6-я конференции «Next Connect: сплав технологий», которая соберет эксперты из IT, металлургии, телекоммуникаций, ритейла и других отраслей. Они поделятся опытом роботизации бизнес-процессов с использованием технологий гиперавтоматизации: RPA, Process и Task Mining.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Мероприятие организует Центр технологий роботизации «Некст» совместно с ПАО «ММК» и ООО «ММК-Информсервис» при поддержке партнеров: Primo RPA, Удостоверяющий центр «Газинформсервис», Ramax Group, VK Tech.

«Мы проводим эту конференцию в шестой раз с главной целью – сделать популярной культуру внедрения программных роботов не только в большом бизнесе, но и других социально-экономических сферах. Поскольку как эксперты и интеграторы RPA видим не только колоссальный экономический эффект от применения технологии, но и человекоцентричный подход. Гиперавтоматизация приводит к многократному ускорению процессов в операционных задачах и снижению ошибок, но истинное значение гораздо глубже. Магия происходит, когда мы в проектах объединяем RPA, Process Mining и Task Mining. Тогда RPA берет на себя выполнение задач, Process Mining дает нам "рентгеновский снимок" всего бизнес-процесса, выявляя узкие места и неэффективности, а Task Mining показывает, как люди работают на уровне конкретных действий. Именно совместное использование этих технологий делает роботизацию в разы умнее и мощнее – это совершенно новый подход к автоматизации процессов. Мы переходим от точечного закрытия задач к управлению эффективностью на уровне всего предприятия», – рассказал директор Центра технологий роботизации «Некст» Михаил Верисов.

В программе конференции реальные кейсы применения подхода гиперавтоматизации, нетворкинг с руководителями топовых IT и промышленных компаний, индивидуальные консультации со всеми экспертами и спикерами конференции. Участникам конференции расскажут о виртуальном двойнике общего центра обслуживания ПАО «ММК», ставшем первым в России опытом полномасштабной цифровизации бизнес-процессов всего предприятия. Поделятся кейсами роботизация процессов в управлении главного энергетика, службе персонала, бухгалтерии, отделе закупа и других направлениях деятельности крупнейшего предприятия металлургической отрасли. Расскажут о том, как специалисты без навыков программирования создают персональных роботов-ассистентов.

Среди ключевых спикеров конференции заместитель генерального директора ПАО «ММК» по коммерции Андрей Еремин, директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Парфилов, директор ООО «ММК-Учетный центр» Оксана Самойлова, директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов, начальник центра искусственного интеллекта ООО «ММК-Информсервис» Дмитрий Муравьев.

ПАО «ММК»