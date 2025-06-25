В Аксайском районе строительство «Агро Молла» завершат в 2025 году

Распределительный центр «Агро Молл» в Аксайском районе Ростовской области достроят в 2025 году. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Объем инвестиций в проект составляет порядка 2,5 млрд руб. Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», на территории торговой площадки предусмотрены складские помещения с холодильным оборудованием, малые склады, зона общественного питания и хостел. Общая площадь распределительного центра составляет 34 га, в том числе 26 га отведено под проведение ярмарок.

Поставлять продукты в «Агро Молл» планируют из центральных и южных регионов России, стран Ближнего Востока и Средней Азии. Реализовывать товары будут в Ростовской области и близлежащих регионах, включая ДНР, ЛНР и Запорожскую область.

Инвестпроект с 2021 года реализует компания ООО «Вертикаль». Он включен в перечень приоритетных «100 губернаторских инвестиционных проектов».

Наталья Белоштейн