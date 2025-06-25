В Пензенской области за два года пресекли свыше 1 тыс. нарушений в сфере ТКО

На территории Пензенской области прокуратура за последние два года пресекла свыше 1 тыс. нарушений в сфере ТКО. Об этом сообщил прокурор региона Дмитрий Горшков.

В ходе заседания коллегии по вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО господин Горшков отметил, что в области количество ликвидированных несанкционированных свалок составило 187. За указанный период в регионе к дисциплинарной и административной ответственности привлекли 240 и 22 человека соответственно.

Вмешательство надзорного органа позволило обустроить в Пензенской области 281 контейнерную площадку. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, организовано 17 мест для размещения крупногабаритных отходов.

Павел Фролов