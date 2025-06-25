В ДТП в Ростове пострадал семимесячный ребенок

В Ростове-на-Дону в дорожной аварии пострадал семимесячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Произошло это вечером 24 июня на ул. Левобережной. Водитель автомобиля Mercedes 500 на перекрёстке с круговым движением, по предварительным данным, игнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем Jaecoo».

В результате аварии пострадали три человека: 35-летний водитель Jaecoo, его 34-летний пассажир и семимесячный ребенок. Все они с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Личность водителя Mercedes 500 пока не установлена.

Наталья Белоштейн