Cуксунский оптико-механический завод увеличил выручку на 1,6 млрд рублей

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» опубликовало годовую отчетность за прошлый год. Как следует из документа, за отчетный период компания отгрузила продукции на сумму свыше 6,295 млрд руб. (без НДС), это на 35% больше, чем в 2023 году. Выручка предприятия выросла с 4,658 млрд руб. до 6,292 млрд руб. Чистая прибыль общества зафиксирована на уровне 940,2 млн руб., в 2023 году этот показатель составил 656,9 млн руб. Рентабельность продаж, согласно отчету, составляет 20,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» учреждено в 1992 году на базе Суксунского завода по производству очковой оптики. Предприятие является разработчиком и производителем более 850 видов средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица, органов слуха и дыхания. Компанию контролирует гендиректор Иван Колчанов.