Жителю Красноярска предъявили обвинения в оправдании теракта на Дубровке

В Красноярске местному жителю предъявлены обвинения в публичном оправдании терроризм (ч. 2 ст.205.2 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы). Решением суда его поместили под стражу, сообщает СУ СКР региона.

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По версии следствия, с декабря 2022-го по январь 2023 года фигурант дела «публиковал в чате одного из мессенджеров комментарии, в которых оправдывал деятельность запрещенных террористических организаций».

Кроме того, считают правоохранители, красноярец поддерживал теракт на Дубровке в Москве в 2002 году.

Александра Стрелкова