В Омске меняют порядок избрания мэра

Горсовет Омска принял к рассмотрению проект изменений в устав города. Сессия муниципального парламента проходит 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Поправки предложены комитетом горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Как пояснил спикер Владимир Корбут, они направлены на приведение устава в соответствие с вступившим в силу 19 июня федеральным законом №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Согласно одной из поправок, мэра Омска предполагается избирать на сессии горсовета из числа кандидатов, выдвинутых губернатором Омской области. «В соответствии с 33-м законом исключается отзыв населением депутата представительного органа»,— сказал о другой поправке господин Корбут. Корректировка устава не вызвала вопросов у депутатов. Рассмотрение предложенных изменений планируется на осенней сессии горсовета.

В настоящее время Омск возглавляет Сергей Шелест. Он вступил в должность в январе 2022 года, срок полномочий градоначальника — пять лет.

Валерий Лавский