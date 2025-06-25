Главе СКР доложат о причинах отсрочки ремонта в жилом доме в Еманжелинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о результатах проверки по обращению жителей дома в Еманжелинске, где более десяти лет не ремонтируют кровлю, сообщает пресс-служба госоргана.

О нарушении прав жильцы пишут в интернете. По неподтвержденной информации, более десяти лет в доме 1973 года постройки при установке спутниковых антенн повредили кровлю. После этого во время дождей квартиры начало затапливать, электропроводка в неисправном состоянии. Ремонт, как отмечают жильцы, не проводили. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. В управлении СК России по Челябинской области по этому факту организовали процессуальную проверку. Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска