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Около 50 улиц Краснодара временно останутся без света

Жители 47 улиц Краснодара временно останутся без электроэнергии 25 июня. Об этом сообщает ЕДДС города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключение электроэнергии в краевой столице произойдет в период с 09:00 до 17:00. Без света останутся улицы: Шевченко, Круговая, Бородинская, Евдокимовская, Аэродромная, Новороссийская, Рылеева, Бабушкина, Янковского, Средняя, Снежная, Липовая, 1 Мая, Губкина, Озерная, Цветная, Кропоткина, Воровского, Бершанской, Мачуги, Игнатова, Вольная, Фиалковая, Российская, Апельсиновая, Смородиновая, Яблочная, Виноградная, Березовая, 2-я Трудовая, 3-я Трудовая, 8-я Урожайная, Домбайская, Новостроек, Лесопарковая, Изосимова, Новая, 1-я линия ПРК, 5-я линия ПРК, Брестская, Гимназическая, Ростовское шоссе, Леваневского, Старокубанская, Большевистская. А также проезд 1-й Пластунский, проезд Аэропортовский, проезд 2-й Стасова, переулок Дорожный, бульвар Строителей.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут узнать в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по тел. 255-45-66.

Алина Зорина

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