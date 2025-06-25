Около 50 улиц Краснодара временно останутся без света

Жители 47 улиц Краснодара временно останутся без электроэнергии 25 июня. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключение электроэнергии в краевой столице произойдет в период с 09:00 до 17:00. Без света останутся улицы: Шевченко, Круговая, Бородинская, Евдокимовская, Аэродромная, Новороссийская, Рылеева, Бабушкина, Янковского, Средняя, Снежная, Липовая, 1 Мая, Губкина, Озерная, Цветная, Кропоткина, Воровского, Бершанской, Мачуги, Игнатова, Вольная, Фиалковая, Российская, Апельсиновая, Смородиновая, Яблочная, Виноградная, Березовая, 2-я Трудовая, 3-я Трудовая, 8-я Урожайная, Домбайская, Новостроек, Лесопарковая, Изосимова, Новая, 1-я линия ПРК, 5-я линия ПРК, Брестская, Гимназическая, Ростовское шоссе, Леваневского, Старокубанская, Большевистская. А также проезд 1-й Пластунский, проезд Аэропортовский, проезд 2-й Стасова, переулок Дорожный, бульвар Строителей.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут узнать в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по тел. 255-45-66.

Алина Зорина