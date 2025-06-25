WP: власти США планируют решить разногласия с Гарвардом до конца июня

Администрация президента США Дональда Трампа запустит переговоры с Гарвардским университетом, чтобы уладить разногласия о приеме иностранных студентов. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников газеты, администрация намерена заключить соглашение с Гарвардом до конца июня. Оно будет достаточно «резонансным», чтобы стать основой для договоров с другими университетами, добавили источники.

Как сообщил источник WP, близкий к Гарварду, университет не пойдет на компромиссы в вопросах ценностей и прав, гарантированных первой поправкой к Конституции США.

Администрация Дональда Трампа неоднократно критиковала Гарвардский университет и другие ведущие высшие учебные заведения США, обвиняя их в неспособности бороться с антисемитизмом и дискриминацией. Правительство отозвало федеральные гранты Гарварду на $60 млн и приостановило разрешение на прием иностранных студентов. В ответ университет подал иск в федеральный суд Бостона, который в мае вынес решение в пользу вуза, запретив властям ограничивать прием иностранных студентов и лишать Гарвард сертификации для их обучения в США.