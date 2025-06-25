Белый дом расширяет штат Совета по нацбезопасности после массовых сокращений

Белый дом начал нанимать больше сотрудников в Совет национальной безопасности (СНБ) после того, как президент США Дональд Трамп значительно сократил численность совета. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщили собеседники агентства, переукомплектование проводится по указанию госсекретаря Марко Рубио, который исполнял обязанности советника по нацбезопасности в течение нескольких месяцев.

По словам людей, знакомых с ходом разговоров, некоторым людям, уволенным в начале этого года, предлагали вернуться. Новые сотрудники стали частью усилий господина Рубио по реструктуризации, а не прямой реакцией на внешнеполитические проблемы: напряженные отношения с Китаем, конфликт Израиля в секторе Газа, последствия ударов США и Израиля по Ирану и войну на Украине, добавил источник.

В мае Белый дом уволил десятки сотрудников СНБ, оставив лишь несколько десятков работников, сообщил источник Bloomberg. Администрация стремится сократить СНБ, сосредоточив его на реализации политики Дональда Трампа, а не на ее формировании.