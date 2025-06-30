Бизнес построит за Родину

В условиях, когда государство отказывается от прямого инвестирования бюджетных средств в экономику, государственно-частное партнерство (ГЧП) остается одним из немногих инструментов, с помощью которых бизнес, принимая на себя участие в проектах, необходимых для реализации госполитики, может опереться на его ресурсы. Однако и подход властей к ГЧП меняется: с одной стороны, такие проекты являются способом поддержать приток частных вложений в экономику, с другой — в силу названных ограничений интерес к таким соглашениям со стороны компаний растет и публичный партнер может позволить себе большую разборчивость при их заключении. Это отчетливо проявилось в дискуссиях ПМЭФ-2025, где обсуждалось изменение правил игры в сфере ГЧП: от частников теперь требуют не только прибыльных, но и социально полезных и ориентированных на стратегическое развитие страны инициатив — и, как следует из высказываний представителей бизнеса, в компаниях это понимают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вопросы государственно-частного партнерства стали важной частью дискуссий на ПМЭФ-2025, поскольку в нынешних условиях развития российской экономики в таком взаимодействии все больше заинтересованы как государство, так и бизнес. Кроме того, на форуме стороны подписали несколько соглашений, которые прямо свидетельствуют о новом этапе развития ГЧП в РФ.

Так, в ходе ПМЭФ-2025 три российских банка — ВТБ, «Сбер» и Газпромбанк — выразили намерение принять участие в развитии инфраструктуры Москвы и регионов. По словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, банк рассматривает возможность участия в проектах государственно-частного партнерства в 21 российском регионе. Работу планируют вести по таким направлениям, как образование, промышленность и информационные технологии. Топ-менеджер отметил, что замедление инвестиционной активности крупных компаний, которое наблюдается на фоне санкций и снижения цен на нефть, негативно отражается как на бюджетных доходах, так и на реализации долгосрочных инфраструктурных проектов. Государственно-частное партнерство он назвал «важным инструментом стимулирования роста ВВП» и подчеркнул, что в условиях, когда «каждый недоинвестированный рубль» оказывает на валовой внутренний продукт негативный эффект, решением для привлечения дополнительных источников финансирования становится сотрудничество с частными инвесторами.

В частности, государство и бизнес должны решить задачу по достижению конкурентоспособности российского транспорта, заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин. Среди мер, которые, по оценкам банка, способствовали бы развитию этой отрасли, он назвал снижение рисков промышленных ГЧП. По словам господина Средина, поддержать инициаторов, которые готовы участвовать в развитии транспортного машиностроения, можно за счет снижения технологических рисков и предоставления финансирования по конкурентным ставкам.

Соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ заключили «Сбер» и правительство Ставропольского края. Как писал “Ъ”, особое внимание в документе уделено развитию региональной инфраструктуры и поддержке ГЧП-проектов. Президент Сбербанка Герман Греф назвал Ставропольский край стратегически важным регионом и отметил, что совместная работа банка и регионального правительства будет нацелена в том числе на применение AI-технологий, поддержку бизнеса, науки, образования и здравоохранения и создание благоприятных условий для инвесторов.

Аналогичный документ — соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий, одной из форм ГЧП,— подписали и Газпромбанк с правительством Москвы. По словам заместителя председателя правления Газпромбанка Алексея Белоуса, поддержку получат инициативы, направленные на «создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни москвичей». Как отметил министр московского правительства Владислав Овчинский, теперь «у столичных и региональных девелоперов появится еще один стимул к участию в осуществлении проектов комплексного развития территорий и создания в Москве качественной и комфортной городской среды».

Мысль о том, что частные инвесторы должны не просто стремиться к заработку, но и вкладываться в развитие территорий, не раз прозвучала во время сессии «Развитие регионов России: партнерство государства и бизнеса для достижения национальных целей». Исторически в России обустройством городской жизни занималось именно государство, подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Теперь же, по его словам, цели государства и бизнеса совпали. «Мы вместе хотим созидать, мы вместе хотим овладевать новыми технологиями, разрабатывать и перерабатывать свои природные ресурсы, создавать производительные рабочие места с высокими зарплатами, быть конкурентоспособными»,— сказал он. Интерес бизнеса «созидать вместе», по словам господина Чекункова, проявился благодаря «удачному стечению внешнего давления и внутренних мотиваторов». Сегодня представители государства ждут от частников не просто стремления к получению прибыли, но и работы в интересах населения, подчеркнул спикер.

Главная роль бизнеса в регионах состоит в инвестициях, создании рабочих мест, выплате зарплат и налогов, согласился председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов. При этом в этом вопросе важно помнить о партнерстве государства и предпринимательства, добавил он. «Это действительно не та сфера, где нужно задавать вопрос, кто кому больше должен»,— отметил господин Мордашов и подчеркнул, что бизнесу и государственным органам следует «строить совместную работу по повышению качества жизни в регионе».

«Эффективность любого партнерства предполагает совпадение интересов»,— заявил генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков. «Контролем результативности должна являться не фиксация… на деньгах, потраченных на капитальные вложения, а замер эффекта, который оказан на инфраструктуру»,— сказал он.

Бизнес четко понимает, что от качества жизни кадров зависит многое, отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он выразил мнение, что каждая сторона должна заниматься тем, что лучше умеет. «Бизнес выстраивает свою успешную производственную деятельность, а государство решает социальные задачи»,— сказал господин Николаев. В частности, речь идет о строительстве образовательных учреждений и комплексов, реализации проектов по подготовке кадров и трудоустройству. «Сейчас мы также начали практиковать подготовку кадров еще на этапе проектирования и строительства объекта. Сейчас у нас строится в Ленском районе крупнейшая Новоленская ТЭС, и уже сегодня "Интер РАО" занимается подготовкой специалистов из числа местного населения»,— сообщил глава республики.

О том, что для привлечения частных инвестиций нужно создавать такие условия, чтобы население было готово вкладываться, говорили и на сессии «Не просто стройка: финансирование инфраструктуры как основа экономического роста». По словам зампреда правительства России Марата Хуснуллина, привлекать частные инвестиции людей и компаний нужно за счет развития инфраструктуры. «Государственные пенсионные фонды, коммунальная инфраструктура, транспортная инфраструктура — это же гарантированный поток на десятилетия»,— объяснил он.

«Людям очень важно понимать, куда идут их деньги»,— отметил и председатель правления ПАО "Московская биржа" Виктор Жидков.— Мы должны внимательнее отнестись к тому, что наши граждане готовы инвестировать деньги, если будут видны изменения в той городской среде, в которой они живут».

Полина Попова