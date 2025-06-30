ПМЭФ выехал на азимут

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — традиционная площадка автомобильных премьер для российских производителей. В этом году здесь увидели свет кроссовер Lada Azimut и обновленная Lada Niva Travel. Среди громких соглашений — частичный переезд Lada Iskra в Санкт-Петербург, а важное в дискуссиях — охлаждение авторынка, затоваривание китайскими брендами, высокая ставка ЦБ, будущее машин на ДВС и трансформация дилерского бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Нулевой день ПМЭФ-2025 для автопрома начался с премьеры нового кроссовера АвтоВАЗа Lada Azimut. Автомобиль, созданный российскими специалистами на базе Vesta за три года, был представлен в кремовом цвете «Гоби». Инвестиции в его разработку, как сообщил “Ъ” президент компании Максим Соколов, превысили 20 млрд руб.

На конвейер основной площадки в Тольятти модель встанет в первой половине 2026 года. Согласно информации автопроизводителя, машина будет оснащаться модернизированными двигателями 1,6 и 1,8 литра, трансмиссии — шестиступенчатая «механика» и вариатор. В перспективе Azimut получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач, уточняли в компании. В АвтоВАЗе уверяют, что технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства обеспечен. Автоэксперты, опрошенные “Ъ”, считают, что компания неминуемо столкнется с сильной конкуренцией со стороны китайских производителей, активно представляющих автомобили в сегменте кроссоверов. Хотя к этому, по словам Максима Соколова, АвтоВАЗ готов — как за счет цены, так и технических и дизайнерских качеств.

Чиновникам на ПМЭФ-2025 представленный автомобиль понравился. «В нем комфортно. Сидишь как влитой. И подголовник удобно расположен. Есть регулировка подпора поясницы — это, кстати, российская разработка, делает фирма "Автокомпонент"»,— поделился впечатлениями первый вице-премьер Денис Мантуров. Цену Lada Azimut журналистам в АвтоВАЗе не раскрыли, однако как отметил господин Соколов, она будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей Lada, но «все равно в среднем дешевле, чем в целом по рынку».

Публику ПМЭФ автомобиль привлек интересным дизайном, хотя название вызвало спорную реакцию. Вскоре после презентации заговорили о том, что Роспатент отказал АвтоВАЗу в регистрации товарного знака. В компании информацию быстро опровергли: Lada Azimut имеет все необходимые документы. «Имя Azimut было выбрано на основе открытого конкурса среди почти 50-тысячной команды сотрудников АвтоВАЗа»,— пояснил выбор журналистам господин Соколов.

Переднеприводной кроссовер, пожалуй, самая запоминающаяся, но не единственная автомобильная новинка АвтоВАЗа на ПМЭФ. Компания также презентовала обновленный внедорожник Lada Niva Travel, получивший новый 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 л. с. «Новый двигатель стал экономичнее: удельный расход топлива снизился на 3–30% в зависимости от режима движения»,— отмечали в компании, уточняя, что под новый мотор была адаптирована трансмиссия. Серийное производство обновленной модели, согласно заявлению АвтоВАЗа, начнется в четвертом квартале текущего года. Показали на ПМЭФ и бизнес-седан Lada Aura в версии для такси, а также гоночный Lada Niva Sport T2 и Lada Iskra Sport.

Автомобили другого представителя российского автопрома, но уже класса люкс — Aurus — были продемонстрированы в рамках экспозиции Музея Гаража особого назначения ФСО России. Публике показали минивэн Arsenal в исполнении «VIP-кабинет» и бронированную версию внедорожника Aurus Komendant.

Представители китайских марок обошлись без премьер, тем не менее на площадке форума показали Wey 80 и Tank 700. Также на стенде Санкт-Петербурга можно было увидеть кроссовер Xcite X-Cross 8, выпускаемый на Автозаводе «Санкт-Петербург».

Петербург заискрится

В первый день форума хедлайнером автомобильной повестки на ПМЭФ снова стал АвтоВАЗ, подписавший соглашение с ООО «Автозавод Санкт-Петербург». Сотрудничество предполагает начало производства модели Lada Iskra и на петербургской площадке. «Уже в этом году, начиная с сентября, мы начнем там сборку первых автомобилей. И буквально за три-четыре месяца до конца года надеемся произвести там, несмотря на снижающейся, "медвежий" авторынок, около 4 тыс. этих автомобилей»,— заявил господин Соколов. Дополнительных подробностей журналистам после оглашения новости не раскрыли.

«Автозавод Санкт-Петербург» — бывшая площадка японского автоконцерна Nissan, проданная в 2022 году подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ за символический €1 с опционом обратного выкупа. В 2023 году госпредприятие передало 99% завода АвтоВАЗу. Тогда же совместно с китайским партнером там началась крупноузловая сборка автомобилей под брендом Lada: первой моделью был переднеприводной городской кроссовер Lada X-Cross 5. Вскоре после этого АвтоВАЗ попал под санкции США: ситуация с восточным партнером, по данным источников “Ъ”, которая и так была непростой, усугубилась. В 2024 году в компании сообщили, что вернули актив обратно в пользу государства, и с тех пор заявляли о непричастности АвтоВАЗа к производству на площадке.

Беспилотный выезд

Автомобильных дискуссий прибавилось с приездом на ПМЭФ — уже по традиции на беспилотном грузовике — гендиректора КамАЗа Сергея Когогина. Поездку на беспилотном транспорте топ-менеджер, как и в прошлом году, назвал скучной, а ситуацию на рынке грузовиков — непростой. «Наш "барометр" говорит не об охлаждении, а о заморозке. Наверное, ситуацию можно описать одной фразой: "Ух"»,— отметил господин Когогин в интервью РБК. Среди основных проблем — избыток китайского транспорта на рынке и высокая ключевая ставка, которая делает доступность капитала, необходимого для развития, «близкой к нулю» (что справедливо как для производителей, так и потребителей).

По словам господина Когогина, около 85% коммерческого транспорта продавалось через лизинг, а сегодня при двойной ставке лизинг неокупаем. «В результате порядка 50 тыс. грузовиков скопилось на складах лизинговых компаний, добавьте к этому еще не распроданные стоки китайских дилеров, которые мы оцениваем сейчас в 40 тыс.— это не просто охлаждение рынка, это коллапс»,— передавал слова топ-менеджера РБК. Актуальный прогноз компании по продажам грузовиков, согласно оценке Сергея Когогина,— падение примерно на 58% год к году, до 55 тыс. штук.

Трансформация рынка

Во второй день ПМЭФ-2025 на площадке состоялась автомобильная сессия «Отечественный автопром: между глобализацией и суверенным развитием». Замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов констатировал непростую ситуацию в стране с продажами новых легковых, легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов. «В январе—мае снижение составило по рынку 28% год к году, до чуть более чем 500 тыс. автомобилей. Самое значительное охлаждение спроса мы наблюдаем в сегменте коммерческого транспорта: это грузовики и автобусы»,— отметил чиновник. Сокращение продаж затронуло как иномарки, так и машины российского производства. По словам господина Каримова, власти на данный момент «отрабатывают ряд мер», способствующих стабилизации автомобильной отрасли. В частности, продолжается действие программ льготного автокредитования и лизинга: за пять месяцев реализовано более 60 тыс. автомобилей, объем скидок превысил 18 млрд руб., уточнил он, отмечая, что 80% этого объема пришлось на продукцию АвтоВАЗа. «Размер лимитов не бесконечен. Те, кто воспринял сигнал от ЦБ на постепенное снижение ставки и откладывал возможность использования этих программ,— я бы всех призывал использовать момент, пока они еще действуют»,— добавил он.

Вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак уверял, что будущее российского автопрома за двигателем внутреннего сгорания, а не электромобилями. Топ-менеджер напомнил, что Россия находится на восьмом месте по запасам нефти в мире, и призвал использовать это как конкурентное преимущество. «Китай второй в мире после Чили по запасам лития (главный редкоземельный металл для производства электромобилей). Если мы сейчас сделаем глобальную ставку на электродвижение — давайте будем готовы, что мы попадем в зависимость от ресурсов китайских и латиноамериканских месторождений»,— пояснил он свою позицию. Прогноз российского авторынка у господина Громака в целом не оптимистичный: продаж в 2–2,5 млн машин в ближайшем будущем при такой ключевой ставке ждать не стоит. Топ-менеджер также высказался относительно иностранных концернов, планирующих начать производство в России: одно из главных условий здесь, по его мнению, обязательное партнерство с местными компаниями. Аналогичного мнения в это вопросе придерживался и президент «Автотор Холдинга» Денис Пак.

Генеральный директор ГК «Рольф» Светлана Виноградова рассказала о непростых временах для дилерского бизнеса и его трансформации. «При ставке 10% экономически целесообразно продавать 10 тыс. машин в месяц, 15% — 4 тыс. штук, 20–21% — 2,5 тыс. штук. Бизнес вокруг продажи автомобилей с точки зрения классического формата, к которому мы все привыкли, практически уходит. Наверное, все слышали фразу "меняйся или уходи", поэтому сейчас и наша компания, и конкуренты начинают строить новый формат бизнеса»,— рассказала топ-менеджер. По словам госпожи Виноградовой, речь о трансакционном формате — когда «Рольф» не выкупает автомобили, а выступает неким агрегатором, «сводя» двух клиентов и получая их в свою клиентскую базу.

Наталия Мирошниченко