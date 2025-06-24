В Саратове сирены объявили о воздушной тревоге

В Саратове зазвучала воздушная тревога. За пять минут до сигнала об этом предупредил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения»,— сообщил глава региона.

Роман Бусагин добавил, что экстренные службы приведены в полную готовность. За этот вечер Минобороны РФ отчиталось о семи сбитых над территорией Саратовской области БПЛА.

Никита Маркелов