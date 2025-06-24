Владимир Константинов: экономика Крыма не зависит от западных инвесторов

Экономика Крыма успешно развивается без западных инвесторов и не зависит от их присутствия. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Глава крымского парламента напомнил, что европейские капиталовложения отсутствовали в регионе во времена правления экс-президента Украины Виктора Януковича, когда официально провозглашался курс на евроинтеграцию.

«Крым не был интересен европейским инвесторам даже в тот период. Представить себе инвестора западного в чистом виде, который сегодня придет в Крым и будет вкладывать деньги,— я пока таких не знаю»,— заявил господин Константинов.

По словам парламентария, в республике работают капиталовложения от бывших соотечественников, получивших гражданство других государств. Их нельзя считать полностью иностранными.

Владимир Константинов также объяснил отсутствие интереса зарубежных инвесторов к Крыму логистическими сложностями, главная из которых — временное отсутствие авиасообщения. Он подчеркнул, что в России уровень рентабельности бизнеса выше, чем на Западе, а регулирование менее жесткое.

«Запад давно уже исчерпал темы для инвестирования. У нас гораздо выше уровень рентабельности бизнеса, и во многих вопросах он гораздо менее зарегулирован, чем у них, несмотря на то что мы жалуемся на свою бюрократию»,— заключил политик.

Анна Гречко