Ростовской области выделили 93,8 млн рублей на соцпроекты

79 некоммерческих организаций Ростовской области получат финансирование для реализации социальных проектов. Об итогах грантового конкурса сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«По результатам конкурса поддержку получили инициативы в сфере образования, культуры, спорта и просвещения. Эти векторы — основа здорового, развитого общества, и именно на них будет направлено 93,8 млн руб. Средства будут выделены из областного бюджета и Фонда Президентских грантов и рассчитаны на реализацию инициатив в течение двух лет»,— рассказал господин Слюсарь.

По словам врио губернатора, финансирование получила каждая третья заявка из 224 поданных. Это свидетельствует о высоком уровне конкуренции и большом количестве активных граждан в регионе, готовых менять окружающий мир к лучшему.

Валентина Любашенко