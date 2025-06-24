ГК «Точно» планирует запуск новых проектов на Кубани не ранее 2027 года

Группа компаний «Точно» запустит новые проекты в Краснодарском крае и на черноморском побережье не ранее 2027 года. Об этом заявила директор компании Анастасия Маслеха на форуме «Движение» в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сейчас занимаемся "бумажной" фазой. Если говорить про Краснодарский край, то здесь мы больше сосредоточены на открытии новых очередей наших микрорайонов»,— заявила госпожа Маслеха.

Решение девелопера вписывается в общероссийскую тенденцию. Весной 2025 года замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявлял о сокращении объема запуска новых жилищных проектов в России на 26% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом Минстрой не видит проблем с вводом жилья в краткосрочной перспективе.

По данным «Дом.РФ», в Краснодарском крае за первые пять месяцев 2025 года запустили 0,6 млн кв. м новостроек — на 38% меньше, чем годом ранее. В целом по России за январь—май стартовало строительство 15 млн кв. м жилья, что на 20% ниже показателей прошлого года. Снижение зафиксировано в 53 регионах, включая семь из десяти крупнейших по объемам строительства.

Анна Гречко