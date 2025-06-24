Северный Кавказ и юг заместят весь импорт фруктов к 2034 году

Северо-Кавказский и Южный федеральные округа полностью обеспечат Россию фруктами в течение семи-девяти лет. Об этом сообщил «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам главы региона, усилиями одного Ставрополья полностью заместить импорт яблок невозможно. Однако на Северном Кавказе три субъекта — Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — дают 60% всего производства российских яблок.

«Северо-Кавказский федеральный округ вместе с Южным федеральным округом закроет проблему импорта не только яблок, но и фруктов в целом, я думаю, что в течение ближайших семи-девяти лет», — сообщил господин Владимиров.

Губернатор также подчеркнул, что ягодное направление стало самым быстрорастущим в агропромышленности. По его данным, российский рынок ягод составляет 2 млрд долларов, из которых 17% приходится на отечественное производство.

Валентина Любашенко