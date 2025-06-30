Экономический рост и поддержка кадров

Петербургский международный экономический форум — это деловая площадка, где ведутся актуальные дискуссии на темы, волнующие бизнес и промышленность сегодня, а также подписываются стратегические соглашения между финансовыми институтами и предприятиями для повышения эффективности региональной инфраструктуры и стимулирования качественного роста российской экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась

Фото: Предоставлено пресс-службой банка НОВИКОМ Председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась

Фото: Предоставлено пресс-службой банка НОВИКОМ

Потенциал роста и новая модель

Деловую программу ПМЭФ 19 июня открыла сессия «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов», в которой приняли участие главные финансисты и экономисты страны: председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономики Максим Решетников. Основной спор развернулся вокруг вопроса, стоит ли сегодня менять экономическую модель. Сейчас исчерпались многие ресурсы, которые позволяли ВВП расти в последние два года, считает Эльвира Набиуллина. По ее словам, экономика росла из-за того, что задействовали свободные ресурсы: это и производственные мощности, и накопленные ресурсы ФНБ, и запас капитала банковской системы. Сейчас нужно думать о новой модели роста, заявила госпожа Набиуллина. Однако руководство Минфина и Минэкономики с этой идеей не согласились: Максим Решетников предложил обойтись без «революции».

«Мы живем в таком сложном мире, Россия растет на "четыре с плюсом", мы окружены санкциями, а вы говорите о смене модели. Мы должны сделать ставку на технологический суверенитет»,— уверен Антон Силуанов. А это значит, что следует продолжать развивать программы доступного и эффективного финансирования для ключевых предприятий промышленности страны.

В этой логике наращивает кредитование дочерний банк «Ростеха» НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг госкорпорации). На полях Петербургского международного экономического форума НОВИКОМ и один из крупнейших производителей радиоэлектроники — концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — подписали соглашение о расширении условий программы льготного кредитования на все предприятия холдинга КРЭТ, которые обслуживаются в НОВИКОМе. Это позволит увеличить объемы финансирования предприятий концерна, масштабировать программы модернизации, расширения производственных мощностей, разработки и внедрения новых технологий. «За 15 лет сотрудничества с КРЭТ мы сформировали эффективную модель взаимодействия: от кредитования флагманских программ в авиастроении до поддержки "зеленых" технологий. Расширение списка предприятий, участвующих в льготных программах, логично отражает динамику развития нашего сотрудничества»,— отметила председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Ключевой вызов для российской экономики сегодня — стать более технологичной. Об этом в своем выступлении на ПМЭФ-2025 заявил президент РФ Владимир Путин. «И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего, дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим»,— сказал президент. Сегодня перед предприятиями реального сектора экономики стоят амбициозные задачи по модернизации производства и созданию инновационной и, одновременно, конкурентной продукции. Для обеспечения этих целей НОВИКОМ подписал соглашение о сотрудничестве с металлургическим холдингом «Новосталь-М». Банк обеспечит привлечение финансирования реализуемых проектов, в том числе с использованием всего спектра мер государственной поддержки. «Мы предлагаем комплексные финансовые решения, включая кредитование, в том числе с привлечением мер господдержки. Такое партнерство позволяет промышленным холдингам выстраивать устойчивые цепочки поставок и ускорять реализацию инвестпроектов»,— отметила Елена Георгиева.

Регионы — приоритет 2025 года

Общий объем подписанных контрактов на ПМЭФ в этом году составил 6,3 трлн руб., и основной акцент соглашений — поддержка экономического развития регионов. Банк НОВИКОМ на форуме в этом году подписал ряд стратегических соглашений с субъектами РФ. В рамках соглашения с Краснодарским краем, одним из самых инвестиционно привлекательных регионов России с развитой промышленной и сельскохозяйственной базой, планируется обеспечить предприятия региона доступными финансовыми продуктами. За последние десять лет объем кредитования экономики и населения Кубани вырос в 3,2 раза — с 1,3 трлн до 4,1 трлн руб. НОВИКОМ системно работает в регионе. С 2018 года банк сотрудничает с Фондом развития бизнеса Краснодарского края по вопросам предоставления поручительств субъектам МСП. Также выстроено взаимодействие с региональным Фондом развития промышленности и министерством финансов. По итогам 2024 года общая сумма предоставленных банком кредитов и гарантий крупным предприятиям, а также компаниям малого и среднего бизнеса Краснодарского края превысила 39 млрд руб.

Реализация социально значимых проектов и повышение доступности финансирования для малого и среднего бизнеса — ключевая цель сотрудничества банка НОВИКОМ с правительством Приморского края. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. В рамках данного партнерства планируется развитие и реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного роста промышленного комплекса региона, техническое перевооружение и модернизация предприятий.

«Подписание соглашения с Приморским краем позволит НОВИКОМу направить свои компетенции и опыт на усиление промышленного потенциала региона, расширение возможностей МСП и реализацию значимых для экономики проектов. Мы активно работаем с инструментами государственной поддержки и готовы предложить комплексные решения для бизнеса и производств на всех этапах их развития»,— отметила Елена Георгиева.

Кемеровская область как один из ключевых промышленных регионов России — еще одно важное направление региональной поддержки для банка НОВИКОМ. Регион демонстрирует устойчивые темпы промышленного роста и заинтересован в технологическом обновлении производственных мощностей. Банк и правительство Кемеровской области договорились о взаимодействии в рамках реализации инвестиционных программ, поддержки инновационного развития промышленного комплекса Кемеровской области, а также технического перевооружения и модернизации предприятий. «Кузбасс обладает мощной промышленной базой и высоким потенциалом для реализации масштабных инвестиционных проектов. Наше партнерство направлено на создание устойчивой финансовой опоры для развития ключевых отраслей и поддержки предпринимательства в регионе. Мы видим высокую заинтересованность властей и институтов развития области в модернизации экономики и готовы быть надежным финансовым партнером в этих процессах»,— отметила Елена Георгиева.

Инженерная элита России

В ходе форума также поднимались вопросы укрепления кадрового потенциала промышленности. В том числе они касались профориентации молодых кадров для развития человеческого капитала.

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, сейчас наиболее остро кадровый вопрос стоит в отраслях, перед которыми открылись новые возможности из-за изменений на рынке. «Наши производители осваивают новые технологические решения, новые группы товаров, наращивают объемы. Поэтому сейчас в специалистах остро нуждаются, например, авиастроение — необходимо 85 тыс. человек на период до 2030 года; автомобилестроение — 211 тыс. кадров нужно до 2030 года; станкостроение — 295 тыс. человек; беспилотные авиационные системы — 355 тыс. человек»,— рассказал господин Алиханов в интервью «РИА Новости». Он отметил, что, по данным Минпромторга, в отраслях промышленности потребность в кадрах до 2030 года составляет более 2,2 млн человек, среди них 653 тыс. специалистов с высшим образованием и более 1,5 млн человек со средним специальным образованием.

НОВИКОМ системно поддерживает программы обучения высококвалифицированных инженерных кадров, укрепляя сотрудничество с самыми крупными техническими университетами. Как сделать эту работу максимально эффективной, Елена Георгиева обсудила на встрече с ректором МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаилом Гординым, которая состоялась на полях ПМЭФ. Партнерство банка и университета направлено на формирование высококвалифицированных инженерных кадров, необходимых для промышленного лидерства России.

При содействии НОВИКОМа МГТУ им. Н. Э. Баумана приобрел оборудование для создания виртуального музея АО «ОДК-Авиадвигатель» — проекта, реализуемого в рамках образовательно-профессионального трека «Крылья "Ростеха"». Экспонатами музея стали интерактивные 3D-модели авиационных двигателей. Кроме того, банк поддержал создание компьютерного класса на кафедре Э3 «Газотурбинные двигатели и комбинированные установки» — проекта Фонда технологического лидерства МГТУ им. Н. Э. Баумана. Он является логическим продолжением и важным дополнением виртуального музея «ОДК-Авиадвигатель», способствуя повышению качества подготовки специалистов для двигателестроительной отрасли. В прошлом году НОВИКОМ также выступил партнером ряда студенческих соревнований, таких как хардатон «Инженерный вызов», и продолжит эту традицию в 2025 году.

Впрочем, банк не только активно поддерживает программы обучения талантливых студентов, но и поощряет эффективных сотрудников предприятий-партнеров. Для этого в 2022 году совместно с «Ростехом» была разработана программа «Развитие». Ее цель — привлечение и удержание ценных кадров на предприятиях «Ростеха». Программа позволяет работодателям самостоятельно определять сотрудников из различных категорий, которые могут получить кредитные продукты в банке по ставке ниже рыночной. Участниками могут стать молодые специалисты и опытные наставники, победители отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, участники СВО и члены их семей и другие льготные категории.

«Сегодня, когда задача достижения технологического суверенитета стоит в числе приоритетных национальных целей, инвестиции в образование и подготовку инженерной элиты приобретают особое значение. Мы уверены, что устойчивое развитие промышленности невозможно без крепкой опоры на науку, образование и профессиональные кадры»,— подчеркнула Елена Георгиева.

Ольга Иванова