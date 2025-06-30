«Оставаться городом, в котором хочется жить и работать»

О трансформации столичной экономики, борьбе за кадры и о цифровых данных как источнике управленческих решений в интервью “Ъ” рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете текущее состояние экономики Москвы?

— После двух лет опережающего роста экономика Москвы перешла к более устойчивой динамике. В 2023 году валовой региональный продукт увеличился на 7,9%. В 2024 году, по предварительной оценке, рост составит порядка 5,5%. Это высокие показатели, хотя сейчас темпы роста несколько замедлились, в частности из-за высокой ключевой ставки. Но это не снижение: ни один из ключевых макроэкономических индикаторов не демонстрирует отрицательной динамики.

Основу столичной экономики составляют услуги — около 85%. Это финансы, IT, торговля, потребительский сервис и др. Все эти направления показывают устойчивую динамику и остаются перспективными.

В последние годы наиболее выраженные темпы роста продемонстрировали высокотехнологичные направления: IT-сектор, научная и техническая деятельность. Эти отрасли обеспечивают развитие цифровизации и технологический суверенитет — сегодня это ключевые драйверы роста.

— На федеральном уровне технологические отрасли получили приоритет при бюджетной поддержке, а в Москве они уже в числе лидеров. Как удалось этого достичь?

— Здесь сыграли роль два ключевых фактора. Первый — высокая концентрация вузов и научных центров. Это обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов и разработку новых технологий.

Второй — последовательная работа по созданию благоприятной среды для бизнеса. Это низкие административные барьеры: предприниматели могут быстро зарегистрировать бизнес, получить разрешительные документы и меры поддержки. Также способствует развитию качество городской среды в широком смысле: доступность офисов и производственных площадок, транспортная связность, социальная инфраструктура для работников компаний.

В результате системной работы мы видим важный сдвиг: в Москве создаются экологичные и технологически развитые производства, замещающие устаревшие «тяжелые» отрасли с негативными экологическими эффектами.

— Как ключевая ставка влияет на сектора услуг и торговли?

— Давление на потребительский спрос присутствует, но его поддерживают другие факторы. Например, с 2022 года у нас значительно вырос туристический поток. Кроме того, реализуется отложенный спрос: потребители не имели доступа к определенным товарам из-за санкций, но рынок насыщается их аналогами и новыми товарами. В результате рост в торговле и услугах продолжается, пусть и менее интенсивно.

— Чем можно объяснить высокую адаптивность московской экономики?

— Во-первых, широкой диверсификацией. Снижение в одном секторе компенсируется ростом в другом. Во-вторых, мы постоянно отслеживаем состояние экономики, стараемся выявлять сигналы замедления и предлагать отраслям конкретные инструменты поддержки до того, как ситуация ухудшится.

— На чем строится макроэкономическое прогнозирование и как применяется при принятии управленческих решений?

— Последние годы показали, что прогнозирование — очень неблагодарное дело: слишком высока степень внешней неопределенности. Наша задача не угадывать точные цифры, а понимать тренды. Это позволяет адаптировать бюджетную и налоговую политику и формировать меры поддержки.

Наиболее актуальные сведения о состоянии экономики мы получаем из налоговых данных. Они поступают быстрее, чем статистика Росстата. При этом стабильность поступлений в бюджет доходов от НДФЛ либо налога на прибыль показывает, в каких отраслях формируются проблемы. В дополнение к работе с данными — прямой и регулярный диалог с бизнесом, чтобы уточнить картину.

— Объем данных, который вы используете, увеличивается?

— Да. Помимо официальной статистики, мы используем налоговые данные, административные источники, получаем информацию от операторов связи и банков. Это дает многослойную и актуальную картину, но требует системной работы: очистки данных, адаптации методик, настройки под задачи. Это непрерывный процесс.

— Что показывают оперативные данные о динамике доходов бюджета в 2025 году?

— С точки зрения городского бюджета мы сейчас видим по 2025 году, что поступление доходов стабильно: по результатам пяти месяцев 2025 года темп роста доходов бюджета 9,5%. Это немного превышает наш прогноз. У нас не возникает рисков неисполнения расходных обязательств, довольно устойчивая картина.

— Как вы балансируете между социальными расходами и бюджетом развития?

— Развитие и социальная стабильность — это не взаимоисключающие категории, а два взаимосвязанных компонента устойчивой бюджетной политики.

В Москве более 50% всех расходов бюджета направляется на социальные цели — это образование, здравоохранение, социальная поддержка, культура. Выполнение этих обязательств — безусловный приоритет.

Мы системно инвестируем в развитие: в инфраструктуру, транспорт, модернизацию коммунального хозяйства, развитие городской среды. Это не «избыточные траты», а вложения в будущее. Именно такие инвестиции позволяют расширять экономическую базу города, увеличивать налоговые поступления, а значит — обеспечивать стабильность социальных программ в долгосрочной перспективе.

Мы планируем бюджет с горизонтом не на один год, а с пониманием, как сегодняшние капитальные вложения трансформируются в завтрашние социальные возможности. Это касается и транспортных хабов, и строительства новых школ и поликлиник, и цифровой инфраструктуры.

Без опережающих инвестиций рост экономики невозможен, а без роста невозможно нарастить ресурс для социальных расходов. Именно в этом и заключается суть устойчивой модели.

— Какие приоритеты определены внутри бюджета развития?

— У нас четыре основных направления. Первое — развитие транспортной системы: строительство метро, обновление дорожной сети, повышение доступности территорий. Это фундамент для экономического роста и притока инвестиций.

Второе — программа реновации, где акцент на модернизации жилищного фонда и энергоэффективности. Это напрямую связано с качеством городской среды.

Третье — развитие социальной инфраструктуры: строительство и оснащение школ, детских садов, медицинских учреждений, а также благоустройство и формирование комфортных общественных пространств.

И четвертое — поддержка экономики: развитие особой экономической зоны, технопарков, создание условий для роста предприятий. Эта структура сейчас сбалансирована и отвечает задачам развития города.

— В числе главных барьеров роста российской экономики — дефицит работников. Как Москва справляется с проблемой?

— Дефицит кадров для нас не новый вызов. Мы давно живем в условиях низкой безработицы. Для бизнеса удержание кадров давно уже определяется не только оплатой труда, но и качеством жизни в регионе присутствия: транспорт, образование, медицина, комфорт среды. Эти параметры сопоставимы по значимости с уровнем доходов. Поэтому развитие городской среды в столице — одна из ключевых задач на ближайшие годы.

Фокус также смещается на повышение производительности труда: цифровизацию, бережливое производство, которым был посвящен раньше нацпроект, а теперь федеральный проект «Производительность труда». Многие компании заблаговременно занимались повышением производительности труда и сегодня имеют ряд конкурентных преимуществ. Другие предпочитали не вкладываться в технологии бережливого производства, потому что человеческий ресурс был доступен. Теперь на рынке нет трудовых резервов, и рост производительности — необходимость.

— Как в Москве выстроена работа по федеральному проекту «Производительность труда»?

— Изначально проект охватывал только коммерческие предприятия базовых отраслей экономики. Начиная с 2023 года право вступить в проект появилось у предприятий сфер торговли, туризма, общественного питания, а также отрасли ЖКХ. Потенциал там огромный и практически не был задействован ранее.

Наша логика проста: если мы хотим изменений в экономике, нужно начинать с себя. Поэтому мы активно вовлекаем в проект не только частный бизнес, но и городские организации. Сейчас в нем участвуют уже 16 структурных единиц — часть из них прошла через все этапы оптимизации, часть находится в процессе. Также мы реализуем проекты по внедрению бережливых технологий в бюджетной сфере: органах власти и подведомственных городу организациях. Это не коммерческие предприятия, но с очень четкими процессами и большой нагрузкой. Цель не прибыль, а сокращение потерь, ошибок, повышение качества и скорости выполнения задач. И этот подход работает.

В основе федерального проекта — методика бережливого производства. Мы помогаем организациям выбрать ключевой процесс, который влияет на результат, провести его диагностику, выявить неэффективности и внедрить изменения. На этом этапе не требуется капитальных инвестиций — все строится на организационных решениях: убрать лишние перемещения, переопределить логистику, сократить ручной труд, настроить контроль. Это дает быстрый и измеримый эффект.

Параллельно обучаем персонал организаций базовым навыкам, чтобы масштабировать изменения внутри. Важно, что речь идет не о разовой настройке, а о внедрении культуры непрерывных улучшений. Меры по оптимизации дают компании ресурс для дальнейших изменений: высвобождаются средства, растет эффективность, появляются точки роста. Компании готовы инвестировать в цифровизацию и автоматизацию.

По нашим данным, в проект уже вовлечена примерно четверть средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности столицы. Это неплохой охват, но потенциал намного шире. Сейчас мы фокусируемся на том, как масштабировать опыт: распространять решения внутри отраслей, налаживать горизонтальный обмен между предприятиями.

— Федеральный проект вы адаптировали под городские задачи, а как Москва делится своими практиками с другими регионами в сфере управленческих и технологических решений?

— У Москвы есть набор разработанных инструментов, которые мы не просто используем внутри города, но и активно тиражируем в других субъектах, в том числе с использованием платформы «Смартека», созданной Агентством стратегических инициатив. Один из таких примеров — Портал поставщиков. Это площадка для закупок малого объема, где закупают городские учреждения: школы, больницы, поликлиники, социальные службы. Сейчас портал используют 42 региона. Мы открыли им доступ к нашей системе, и она показывает хорошие результаты.

В основе модели — участие малого и среднего бизнеса: более 90% объема закупок на портале осуществляется у МСП. Для предпринимателей это реальная возможность заходить в госзаказ без лишней бюрократии. А для государственных заказчиков — инструмент оптимизации: конкуренция приводит к снижению начальной цены в среднем на 14%. Это пример, где эффект от инструмента симметричен: и в части поддержки бизнеса, и в части эффективности бюджетных расходов.

Через ту же инфраструктуру — «Смартеку» — тиражируются и другие московские решения: в сфере образования, здравоохранения, культуры, туризма, городской среды.

— Заимствуете ли вы удачные региональные практики?

— Да, это движение не одностороннее. Мы внимательно следим за тем, что делают регионы. Например, стандарты вовлечения граждан, решения по благоустройству, поддержка волонтерства, цифровизация архивов, отдельные форматы социальных проектов — все это заимствовано у регионов, адаптировано и внедрено в Москве. Сильные управленческие решения не зависят от масштаба: иногда эффективные идеи приходят с совсем небольших территорий. Мы открыты к обмену.

— Если говорить не только о российских практиках, но и о глобальных — с какими мегаполисами вы сравниваете Москву и на что ориентируетесь?

— На глобальном уровне Москва входит в тройку мегаполисов по размеру экономики и покупательной способности. Чтобы динамично развиваться и дальше, реагировать на проблемы, мы изучаем опыт других городов — в демографии, экологии, инфраструктуре. Недавно мы представили в Гуанчжоу исследование «Тренды развития городов мира»: на основании анализа различных источников и серии экспертных интервью мы выделили 14 мегатрендов, которые будут определять будущее мегаполисов, посмотрели их проявления в 60 городах мира.

При этом сложно выделить конкретный перечень городов, на которые мы ориентируемся. У каждого мегаполиса есть уникальные решения, не всегда напрямую применимые в московском контексте, но содержащие идеи, которые могут быть адаптированы. Мы скорее собираем лучшие практики в разрезе тем и после аналитической обработки смотрим, как их можно встроить в городскую систему управления.

— Какие из трендов вы считаете определяющими для Москвы?

— Первый и, пожалуй, наиболее универсальный тренд — демографический. Более высокий уровень жизни, развитие медицины привели к старению населения: продолжительность жизни растет, но доля трудоспособного населения при этом сокращается. С одной стороны, усиливается давление на социальные системы — здравоохранение, пенсионное обеспечение, социальную поддержку. С другой — это возможность развивать «серебряную экономику», ориентированную на потребности пожилых. Это не только здравоохранение, но и туризм, досуг, комфортная городская среда, цифровые сервисы.

Второй — технологический тренд. Москва исторически занимает лидирующие позиции в области науки и технологий. Наша задача не просто сохранить это преимущество, а трансформировать его в устойчивую конкурентоспособность.

Третье направление — климатическая повестка. Мы уже сталкиваемся с проявлениями климатических аномалий. Городская инфраструктура должна оставаться комфортной: речь идет о водоотведении, зеленых зонах, энергоэффективности зданий, системах мониторинга.

Четвертое направление связано с изменениями в ценностных установках общества. Мы должны быть гибкими, уметь слышать горожан, быстро менять подходы.

— Как будет трансформироваться экономика мегаполиса в ближайшие годы?

— Москва — крупный столичный мегаполис с высокой долей сферы услуг, и здесь мы не ожидаем радикальных сдвигов. Структурно экономика останется преимущественно экономикой услуг в широком понимании: от финансового сектора и IT до науки, технологий и сервисов, ориентированных на потребительский спрос. Это ядро, которое продолжит формировать экономическую мощность города.

В последние годы активно растут высокотехнологичные сегменты обрабатывающей промышленности. Этот процесс будет усиливаться: сама по себе структура промышленности станет более сложной и технологичной, со смещением в сторону гибких, энергоэффективных, цифрово насыщенных производств. Это не масштабное перераспределение между отраслями, но важная внутренняя трансформация.

— Какие приоритеты закладываете в стратегию развития Москвы до 2030 года?

— Мы рассчитываем, что экономический рост в Москве останется на высоком уровне. Однако сохранить темпы недостаточно — нужно обеспечить устойчивость и предсказуемость. Отсюда — ключевая задача стратегии: не сбавлять темп, последовательно инвестировать в инфраструктуру и качество городской среды.

Это напрямую связано с одним из главных вызовов — конкуренцией за кадры. Сегодня Москва уже соперничает не с соседними регионами, а с крупнейшими городами мира: за специалистов, за предпринимателей, за исследователей. В условиях демографического давления и дефицита трудовых ресурсов мы должны оставаться городом, в котором хочется жить и работать.