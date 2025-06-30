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«Оставаться городом, в котором хочется жить и работать»

Мария Багреева — об источниках экономического роста Москвы

О трансформации столичной экономики, борьбе за кадры и о цифровых данных как источнике управленческих решений в интервью “Ъ” рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете текущее состояние экономики Москвы?

— После двух лет опережающего роста экономика Москвы перешла к более устойчивой динамике. В 2023 году валовой региональный продукт увеличился на 7,9%. В 2024 году, по предварительной оценке, рост составит порядка 5,5%. Это высокие показатели, хотя сейчас темпы роста несколько замедлились, в частности из-за высокой ключевой ставки. Но это не снижение: ни один из ключевых макроэкономических индикаторов не демонстрирует отрицательной динамики.

Основу столичной экономики составляют услуги — около 85%. Это финансы, IT, торговля, потребительский сервис и др. Все эти направления показывают устойчивую динамику и остаются перспективными.

В последние годы наиболее выраженные темпы роста продемонстрировали высокотехнологичные направления: IT-сектор, научная и техническая деятельность. Эти отрасли обеспечивают развитие цифровизации и технологический суверенитет — сегодня это ключевые драйверы роста.

— На федеральном уровне технологические отрасли получили приоритет при бюджетной поддержке, а в Москве они уже в числе лидеров. Как удалось этого достичь?

— Здесь сыграли роль два ключевых фактора. Первый — высокая концентрация вузов и научных центров. Это обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов и разработку новых технологий.

Второй — последовательная работа по созданию благоприятной среды для бизнеса. Это низкие административные барьеры: предприниматели могут быстро зарегистрировать бизнес, получить разрешительные документы и меры поддержки. Также способствует развитию качество городской среды в широком смысле: доступность офисов и производственных площадок, транспортная связность, социальная инфраструктура для работников компаний.

В результате системной работы мы видим важный сдвиг: в Москве создаются экологичные и технологически развитые производства, замещающие устаревшие «тяжелые» отрасли с негативными экологическими эффектами.

— Как ключевая ставка влияет на сектора услуг и торговли?

— Давление на потребительский спрос присутствует, но его поддерживают другие факторы. Например, с 2022 года у нас значительно вырос туристический поток. Кроме того, реализуется отложенный спрос: потребители не имели доступа к определенным товарам из-за санкций, но рынок насыщается их аналогами и новыми товарами. В результате рост в торговле и услугах продолжается, пусть и менее интенсивно.

— Чем можно объяснить высокую адаптивность московской экономики?

— Во-первых, широкой диверсификацией. Снижение в одном секторе компенсируется ростом в другом. Во-вторых, мы постоянно отслеживаем состояние экономики, стараемся выявлять сигналы замедления и предлагать отраслям конкретные инструменты поддержки до того, как ситуация ухудшится.

— На чем строится макроэкономическое прогнозирование и как применяется при принятии управленческих решений?

— Последние годы показали, что прогнозирование — очень неблагодарное дело: слишком высока степень внешней неопределенности. Наша задача не угадывать точные цифры, а понимать тренды. Это позволяет адаптировать бюджетную и налоговую политику и формировать меры поддержки.

Наиболее актуальные сведения о состоянии экономики мы получаем из налоговых данных. Они поступают быстрее, чем статистика Росстата. При этом стабильность поступлений в бюджет доходов от НДФЛ либо налога на прибыль показывает, в каких отраслях формируются проблемы. В дополнение к работе с данными — прямой и регулярный диалог с бизнесом, чтобы уточнить картину.

— Объем данных, который вы используете, увеличивается?

— Да. Помимо официальной статистики, мы используем налоговые данные, административные источники, получаем информацию от операторов связи и банков. Это дает многослойную и актуальную картину, но требует системной работы: очистки данных, адаптации методик, настройки под задачи. Это непрерывный процесс.

— Что показывают оперативные данные о динамике доходов бюджета в 2025 году?

— С точки зрения городского бюджета мы сейчас видим по 2025 году, что поступление доходов стабильно: по результатам пяти месяцев 2025 года темп роста доходов бюджета 9,5%. Это немного превышает наш прогноз. У нас не возникает рисков неисполнения расходных обязательств, довольно устойчивая картина.

— Как вы балансируете между социальными расходами и бюджетом развития?

— Развитие и социальная стабильность — это не взаимоисключающие категории, а два взаимосвязанных компонента устойчивой бюджетной политики.

В Москве более 50% всех расходов бюджета направляется на социальные цели — это образование, здравоохранение, социальная поддержка, культура. Выполнение этих обязательств — безусловный приоритет.

Мы системно инвестируем в развитие: в инфраструктуру, транспорт, модернизацию коммунального хозяйства, развитие городской среды. Это не «избыточные траты», а вложения в будущее. Именно такие инвестиции позволяют расширять экономическую базу города, увеличивать налоговые поступления, а значит — обеспечивать стабильность социальных программ в долгосрочной перспективе.

Мы планируем бюджет с горизонтом не на один год, а с пониманием, как сегодняшние капитальные вложения трансформируются в завтрашние социальные возможности. Это касается и транспортных хабов, и строительства новых школ и поликлиник, и цифровой инфраструктуры.

Без опережающих инвестиций рост экономики невозможен, а без роста невозможно нарастить ресурс для социальных расходов. Именно в этом и заключается суть устойчивой модели.

— Какие приоритеты определены внутри бюджета развития?

— У нас четыре основных направления. Первое — развитие транспортной системы: строительство метро, обновление дорожной сети, повышение доступности территорий. Это фундамент для экономического роста и притока инвестиций.

Второе — программа реновации, где акцент на модернизации жилищного фонда и энергоэффективности. Это напрямую связано с качеством городской среды.

Третье — развитие социальной инфраструктуры: строительство и оснащение школ, детских садов, медицинских учреждений, а также благоустройство и формирование комфортных общественных пространств.

И четвертое — поддержка экономики: развитие особой экономической зоны, технопарков, создание условий для роста предприятий. Эта структура сейчас сбалансирована и отвечает задачам развития города.

— В числе главных барьеров роста российской экономики — дефицит работников. Как Москва справляется с проблемой?

— Дефицит кадров для нас не новый вызов. Мы давно живем в условиях низкой безработицы. Для бизнеса удержание кадров давно уже определяется не только оплатой труда, но и качеством жизни в регионе присутствия: транспорт, образование, медицина, комфорт среды. Эти параметры сопоставимы по значимости с уровнем доходов. Поэтому развитие городской среды в столице — одна из ключевых задач на ближайшие годы.

Фокус также смещается на повышение производительности труда: цифровизацию, бережливое производство, которым был посвящен раньше нацпроект, а теперь федеральный проект «Производительность труда». Многие компании заблаговременно занимались повышением производительности труда и сегодня имеют ряд конкурентных преимуществ. Другие предпочитали не вкладываться в технологии бережливого производства, потому что человеческий ресурс был доступен. Теперь на рынке нет трудовых резервов, и рост производительности — необходимость.

— Как в Москве выстроена работа по федеральному проекту «Производительность труда»?

— Изначально проект охватывал только коммерческие предприятия базовых отраслей экономики. Начиная с 2023 года право вступить в проект появилось у предприятий сфер торговли, туризма, общественного питания, а также отрасли ЖКХ. Потенциал там огромный и практически не был задействован ранее.

Наша логика проста: если мы хотим изменений в экономике, нужно начинать с себя. Поэтому мы активно вовлекаем в проект не только частный бизнес, но и городские организации. Сейчас в нем участвуют уже 16 структурных единиц — часть из них прошла через все этапы оптимизации, часть находится в процессе. Также мы реализуем проекты по внедрению бережливых технологий в бюджетной сфере: органах власти и подведомственных городу организациях. Это не коммерческие предприятия, но с очень четкими процессами и большой нагрузкой. Цель не прибыль, а сокращение потерь, ошибок, повышение качества и скорости выполнения задач. И этот подход работает.

В основе федерального проекта — методика бережливого производства. Мы помогаем организациям выбрать ключевой процесс, который влияет на результат, провести его диагностику, выявить неэффективности и внедрить изменения. На этом этапе не требуется капитальных инвестиций — все строится на организационных решениях: убрать лишние перемещения, переопределить логистику, сократить ручной труд, настроить контроль. Это дает быстрый и измеримый эффект.

Параллельно обучаем персонал организаций базовым навыкам, чтобы масштабировать изменения внутри. Важно, что речь идет не о разовой настройке, а о внедрении культуры непрерывных улучшений. Меры по оптимизации дают компании ресурс для дальнейших изменений: высвобождаются средства, растет эффективность, появляются точки роста. Компании готовы инвестировать в цифровизацию и автоматизацию.

По нашим данным, в проект уже вовлечена примерно четверть средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности столицы. Это неплохой охват, но потенциал намного шире. Сейчас мы фокусируемся на том, как масштабировать опыт: распространять решения внутри отраслей, налаживать горизонтальный обмен между предприятиями.

— Федеральный проект вы адаптировали под городские задачи, а как Москва делится своими практиками с другими регионами в сфере управленческих и технологических решений?

— У Москвы есть набор разработанных инструментов, которые мы не просто используем внутри города, но и активно тиражируем в других субъектах, в том числе с использованием платформы «Смартека», созданной Агентством стратегических инициатив. Один из таких примеров — Портал поставщиков. Это площадка для закупок малого объема, где закупают городские учреждения: школы, больницы, поликлиники, социальные службы. Сейчас портал используют 42 региона. Мы открыли им доступ к нашей системе, и она показывает хорошие результаты.

В основе модели — участие малого и среднего бизнеса: более 90% объема закупок на портале осуществляется у МСП. Для предпринимателей это реальная возможность заходить в госзаказ без лишней бюрократии. А для государственных заказчиков — инструмент оптимизации: конкуренция приводит к снижению начальной цены в среднем на 14%. Это пример, где эффект от инструмента симметричен: и в части поддержки бизнеса, и в части эффективности бюджетных расходов.

Через ту же инфраструктуру — «Смартеку» — тиражируются и другие московские решения: в сфере образования, здравоохранения, культуры, туризма, городской среды.

— Заимствуете ли вы удачные региональные практики?

Да, это движение не одностороннее. Мы внимательно следим за тем, что делают регионы. Например, стандарты вовлечения граждан, решения по благоустройству, поддержка волонтерства, цифровизация архивов, отдельные форматы социальных проектов — все это заимствовано у регионов, адаптировано и внедрено в Москве. Сильные управленческие решения не зависят от масштаба: иногда эффективные идеи приходят с совсем небольших территорий. Мы открыты к обмену.

— Если говорить не только о российских практиках, но и о глобальных — с какими мегаполисами вы сравниваете Москву и на что ориентируетесь?

— На глобальном уровне Москва входит в тройку мегаполисов по размеру экономики и покупательной способности. Чтобы динамично развиваться и дальше, реагировать на проблемы, мы изучаем опыт других городов — в демографии, экологии, инфраструктуре. Недавно мы представили в Гуанчжоу исследование «Тренды развития городов мира»: на основании анализа различных источников и серии экспертных интервью мы выделили 14 мегатрендов, которые будут определять будущее мегаполисов, посмотрели их проявления в 60 городах мира.

При этом сложно выделить конкретный перечень городов, на которые мы ориентируемся. У каждого мегаполиса есть уникальные решения, не всегда напрямую применимые в московском контексте, но содержащие идеи, которые могут быть адаптированы. Мы скорее собираем лучшие практики в разрезе тем и после аналитической обработки смотрим, как их можно встроить в городскую систему управления.

— Какие из трендов вы считаете определяющими для Москвы?

— Первый и, пожалуй, наиболее универсальный тренд — демографический. Более высокий уровень жизни, развитие медицины привели к старению населения: продолжительность жизни растет, но доля трудоспособного населения при этом сокращается. С одной стороны, усиливается давление на социальные системы — здравоохранение, пенсионное обеспечение, социальную поддержку. С другой — это возможность развивать «серебряную экономику», ориентированную на потребности пожилых. Это не только здравоохранение, но и туризм, досуг, комфортная городская среда, цифровые сервисы.

Второй — технологический тренд. Москва исторически занимает лидирующие позиции в области науки и технологий. Наша задача не просто сохранить это преимущество, а трансформировать его в устойчивую конкурентоспособность.

Третье направление — климатическая повестка. Мы уже сталкиваемся с проявлениями климатических аномалий. Городская инфраструктура должна оставаться комфортной: речь идет о водоотведении, зеленых зонах, энергоэффективности зданий, системах мониторинга.

Четвертое направление связано с изменениями в ценностных установках общества. Мы должны быть гибкими, уметь слышать горожан, быстро менять подходы.

— Как будет трансформироваться экономика мегаполиса в ближайшие годы?

— Москва — крупный столичный мегаполис с высокой долей сферы услуг, и здесь мы не ожидаем радикальных сдвигов. Структурно экономика останется преимущественно экономикой услуг в широком понимании: от финансового сектора и IT до науки, технологий и сервисов, ориентированных на потребительский спрос. Это ядро, которое продолжит формировать экономическую мощность города.

В последние годы активно растут высокотехнологичные сегменты обрабатывающей промышленности. Этот процесс будет усиливаться: сама по себе структура промышленности станет более сложной и технологичной, со смещением в сторону гибких, энергоэффективных, цифрово насыщенных производств. Это не масштабное перераспределение между отраслями, но важная внутренняя трансформация.

— Какие приоритеты закладываете в стратегию развития Москвы до 2030 года?

Мы рассчитываем, что экономический рост в Москве останется на высоком уровне. Однако сохранить темпы недостаточно — нужно обеспечить устойчивость и предсказуемость. Отсюда — ключевая задача стратегии: не сбавлять темп, последовательно инвестировать в инфраструктуру и качество городской среды.

Это напрямую связано с одним из главных вызовов — конкуренцией за кадры. Сегодня Москва уже соперничает не с соседними регионами, а с крупнейшими городами мира: за специалистов, за предпринимателей, за исследователей. В условиях демографического давления и дефицита трудовых ресурсов мы должны оставаться городом, в котором хочется жить и работать.

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