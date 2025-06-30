Технология доверия или доверие технологиям

На площадке ПМЭФ-2025 Ассоциация инновационных регионов России представила подход, в котором именно регионы и бизнес формируют запрос на технологические решения. В фокусе — смена акцентов с инфраструктурной поддержки на обеспечение прикладного спроса, а также выстраивание рабочих механизмов взаимодействия с федеральным уровнем. Предложенные форматы — от региональных моделей внедрения до отраслевых экосистем — становятся основой для дальнейшей настройки национальной техполитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сомодераторы панельной сессии «Технологическое лидерство: бизнес, наука и государство» председатель «Деловой России» Алексей Репик, директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин

Фото: Предоставлено пресс-службой «Деловая Россия» Сомодераторы панельной сессии «Технологическое лидерство: бизнес, наука и государство» председатель «Деловой России» Алексей Репик, директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин

Фото: Предоставлено пресс-службой «Деловая Россия»

С 27 июня в России вступает в силу закон о технологической политике, определяющий общие подходы к управлению научно-технологическим развитием. Формально документ направлен на закрепление взаимодействия между государством, бизнесом и научным сообществом. Однако по факту он поднимает более широкий вопрос: кто сегодня формирует запрос на инновации, кто несет ответственность за конечный результат и кто готов работать «вдолгую». Участники ПМЭФ-2025 в рамках дискуссии, организованной Ассоциацией инновационных регионов России и «Деловой Россией», обсуждали, как может выглядеть новая технологическая модель, в которой роль центра тяжести смещается в сторону заказчика — логично, когда в этой роли выступает бизнес. Впрочем, за неимением претендентов на этом месте может оказаться государство.

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), образованная 15 лет назад в период активного формирования национальной инновационной инфраструктуры, объединяет 19 субъектов РФ. Цель — поиск совместных решений по технологическому и экономическому развитию регионов, выводу научных разработок на уровень производства, формированию устойчивого спроса на продукцию высокотехнологичных компаний.

От нормативной базы к реальной политике

В условиях, когда отдельные сигналы могут быть неуслышанными, позиция почти двух десятков технологически ориентированных регионов становится предметом внимания при формировании государственной повестки. Создание масштабной инфраструктуры — технопарков, исследовательских центров, акселераторов — уже состоялось. Однако эффективность ее работы в значительной степени зависит от того, насколько четко выстроена система спроса. Ключевым ограничением остается то, что далеко не всегда инновации создаются в ответ на конкретный запрос. Без него поддержка исследований оказывается оторванной от реального сектора, а продукты остаются на стадии прототипов или не могут выйти на крупносерийное производство. В последние годы были сделаны попытки систематизации задач: сформированы приоритетные направления научно-технологического развития, определены ключевые технологии для ускоренного внедрения. Но проблема практического применения остается. Отраслевые и региональные структуры по-прежнему часто не включены в процесс постановки задач. В результате решения, разработанные в рамках одной системы, оказываются невостребованными в другой.

Практика показывает, что устойчивые механизмы формирования запроса чаще всего возникают на уровне отраслей и регионов. В Якутии действует формат, при котором регион создает финансовую инфраструктуру, а целевые запросы формируются крупными бизнес-структурами и промышленными компаниями. Через региональный фонд развития инноваций создается подушка устойчивого финансирования для проектов, ориентированных на прикладные задачи. Такой подход позволяет, с одной стороны, поддерживать малые технологические компании, а с другой — выстраивать взаимодействие с крупным бизнесом на понятных условиях. Как подчеркнул глава республики Айсен Николаев, технологический предприниматель — это тот, кто формирует будущее региона, создает рабочие места, экспортный потенциал и добавленную стоимость. В такой региональной схеме ключевую роль играет фонд, обеспечивающий адресную поддержку под сформулированные запросы со стороны корпораций.

В Липецкой области роль заказчика взяла на себя региональная власть. Здесь технологии внедряются в систему управления регионом: используются решения на базе ИИ, цифровые сервисы, автоматизированные платформы. Такой подход делает государство активным участником инновационного цикла и снижает риски для разработчиков. Для компаний это означает не только финансовую поддержку, но и доступ к данным, возможностям пилотирования и масштабирования решений в реальной среде. В Ханты-Мансийском автономном округе наука интегрирована в работу с традиционными отраслями. Нефтяной сектор предъявляет устойчивый спрос на инженерные и ИТ-решения, обеспечивая стабильный поток заказов и технологическое обновление. Заинтересованность бизнеса в эффективности создает основу для постоянного взаимодействия с R&D-структурами. Такая схема взаимодействия показывает, что даже в ресурсных экономиках возможно движение к высокотехнологичной специализации при наличии запроса со стороны индустрии.

В дискуссии приняли участие главы субъектов—членов АИРР. Представленный опыт в рамках этой панели стал предметом для обсуждения с профильными ведомствами. Регионы со своей стороны, конечно, ожидают, что их инициативы будут учтены при актуализации нормативной базы и параметров нацпроектов.

Инновационная инфраструктура как заказчик

Ряд отраслей выстраивает собственные инновационные экосистемы. В банковском секторе, по мнению участников дискуссии, создана рабочая модель управления инновациями: от разработки до внедрения. «Банки фактически сформировали прототип того, как может работать технологическая экосистема: они сами ставят задачи, формируют собственные команды и активно вовлекают малые технологические компании, тестируют решения и обеспечивают внедрение»,— отметил директор АИРР Александр Смекалин. По его словам, именно эта связка делает экосистему «самодостаточной и воспроизводимой». По мнению экспертов, подобный подход может быть адаптирован в других секторах с поправкой на специфику регулирования и доступ к данным.

Структурные ограничения: внедрение, регуляторика, кадры

Даже при наличии устойчивого спроса внедрение остается проблемной точкой. В первую очередь из-за ограничений по сертификации, нормативным барьерам и отсутствию гибких механизмов апробации. Государственные структуры не всегда готовы брать на себя риски, связанные с использованием новых решений. В корпоративном секторе внедрение также затруднено: многие компании ограничены внутренними стандартами, закупочной политикой, регламентами. В результате инновации застревают на этапе пилотирования или остаются в статусе демонстрационных образцов.

Сдерживающим фактором выступает кадровый дефицит, особенно на уровне регионов. Удержание специалистов — проблема, с которой сталкиваются почти все субъекты. Председатель «Деловой России» и сомодератор Алексей Репик сделал акцент на том, что в условиях дефицита кадров — главного ресурса современной экономики, именно технологическое лидерство позволит максимизировать добавленную стоимость. Впрочем, статистика показывает, что, несмотря на инвестиции в кампусы и инженерные школы, отток кадров в агломерации сохраняется. Это снижает потенциал региональных научных и производственных центров, превращая их в доноров.

Усиление прикладной направленности НИОКР сопровождается перераспределением инструментов поддержки: значительная часть программ концентрируется в рамках отраслевого управления — прежде всего в контуре Минпромторга. Это позволяет точнее увязывать технологические инициативы с потребностями промышленности и ускорять выход разработок на практическое применение. Вместе с тем участники обсуждения подчеркивают важность сохранения фундаментальной базы: без нее невозможно формировать устойчивые научные заделы и поддерживать технологическую конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Односторонний фокус на прикладные задачи без опоры на фундаментальные исследования может ограничить потенциал для следующего поколения разработок.

Эксперты отмечают, что эффективная модель — это цепочка: фундаментальная наука—прикладные исследования—внедрение—масштабирование. Нарушение любого элемента приводит к снижению технологической зрелости и утрате конкурентных преимуществ.

Запрос на синхронизацию

Между ключевыми участниками технологического процесса — научным сообществом, бизнесом и государством — сохраняется разрыв в приоритетах и горизонтах планирования. Это снижает синхронность действий и мешает формированию единой системы спроса на инновации. Отсутствие единого вектора снижает отдачу от инвестиций и делает инновационную систему фрагментированной. По мнению губернатора Красноярского края и главы комиссии Госсовета по технологическому лидерству Михаила Котюкова, главный вопрос — кто сегодня является заказчиком инноваций и готов ли он брать на себя риски. По его словам, научные разработки и их внедрение — это «игра вдолгую», которая требует участия не только государства, но и бизнеса.

Вопрос в том, как институционализировать этот процесс. Формальное закрепление ролей участников, обеспечение гарантированного спроса, внедрение гибких регламентов тестирования и тиражирования — это необходимый набор условий, без которых технологическая политика останется набором деклараций. Новый закон потенциально открывает новые возможности, но дальнейшее движение зависит от того, насколько синхронно будут действовать его бенефициары. Одной из ключевых новелл нового закона стало закрепление так называемого права на риск в случае поддержки прикладных разработок. Речь идет о возможности снятия обязательств по возврату грантовых средств в случае, если проект не достиг запланированных показателей, но был реализован добросовестно. Это положение призвано снизить барьеры для технологических компаний и стимулировать участие в инструментах господдержки без риска ретроспективной ответственности.

Регионы предлагают рассматривать свои наработки как инструмент настройки новой технологической политики. Представленные ими форматы не требуют избыточных деклараций, так как некоторые механизмы уже отработаны. Вопрос теперь в том, насколько федеральная повестка готова интегрировать этот опыт не точечно, а в виде устойчивой системной логики.

Филипп Крупанин