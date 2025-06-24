В Адыгее готовятся к подписанию соглашений с резидентами «Дегуакской поляны»
Соглашения с первыми резидентами туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна» в горной части Адыгеи планируют заключить в ближайшее время. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на главу региона Мурата Кумпилова.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Власти республики сейчас завершают создание обеспечивающей инфраструктуры. На площадку уже заявились потенциальные инвесторы, с рядом компаний соглашения находятся на стадии подготовки.
Проект «Дегуакская поляна» включен в стратегию развития туризма в Адыгее. В дальнейшем на территории планируют проводить масштабные культурные мероприятия. В частности, фестиваль адыгейского сыра, который в 2025 году собрал более 50 тыс. человек, перенесут на новую площадку после запуска этнопарка.
К 2030 году турпоток в Адыгею может вырасти в 2,37 раза и достичь 1 млн человек в год. Среди приоритетных проектов — развитие кластера «Лагонаки» и МТРК «Дегуакская поляна».