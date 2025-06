Умер сооснователь рок-группы Bad Company Мик Ральфс

Гитарист, автор песен и один из основателей британских рок-групп Bad Company и Mott The Hoople Мик Ральфс скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщили на сайте коллектива. В сообщении сказано, что музыкант посмертно будет включен в Зал славы рок-н-ролла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Owen Sweeney / Invision / AP Фото: Owen Sweeney / Invision / AP

«Наш Мик ушел, мое сердце разбито. Он оставил нам уникальные песни и воспоминания. Он был моим другом, моим партнером по написанию песен, удивительным и разносторонним гитаристом с величайшим чувством юмора»,— сказал музыкант и сооснователь рок-группы Bad Company Пол Роджерс.

Мик Ральфс начал свою карьеру в подростковом возрасте. Вместе с рок-группой The Buddies он выпустил один сингл. В 1966 году при участии музыканта сформировалась группа Mott The Hoople. Известность Мик Ральфс получил после альбома группы «All the Young Dudes», выпущенного в 1973 году. Вскоре после этого он покинул коллектив.

После ухода из Mott The Hoople Мик Ральфс вместе с Полом Роджерсом основал рок-группу Bad Company. В ней у господина Ральфса были как совместные, так и сольные альбомы. Среди сольных — «It's All Good» и «That's Life – Can't Get Enough». Хитами рок-группы стали песни «Feel Like Makin’ Love», «Flying Hour» и «Oh, Atlanta». Последнее выступление гитариста в составе коллектива состоялось в 2016 году.

Екатерина Отрашкевич