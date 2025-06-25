Объем нераспроданного жилья в новостройках на Кубани достиг 77%

Объем нераспроданного жилья к середине 2025 года в новостройках региона составил 77%, сообщил на форуме недвижимости «Движение» в Сочи руководитель Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея Олег Колмычек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В Краснодарском крае в стадии строительства находится около 8 млн кв. м жилья, из которых продано порядка 23%. Причины затоваривания очевидны. Не все застройщики смогли быстро среагировать на изменения рынка. Тормозить любые процессы в строительстве крайне сложно. Застройщикам требуется время на адаптацию, на изменение продукта и самой экономики проекта», — отметил спикер.

По его данным, ввод жилья в Краснодарском крае вырос более чем на 63%, при этом продажи сократились в среднем на 45% (доля продаж с помощью базовых ипотечных программ в регионе составляет 1%).При этом стоимость квадратного метра жилья в новостройках региона, исключая Сочи, в 2025 году снизилась до 118-120 тыс. руб., в 2024 году «квадрат» стоил около 160 тыс. руб.

Наталья Решетняк