В Краснодарском крае квалифицировали почти 150 пляжей

В Краснодарском крае квалифицировали около 150 пляжей, из которых 107 получили высшую категорию — «синий флаг». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Еще 22 пляжа отмечены «желтым», 16 — «зеленым» флагом. Более 70% пляжных территорий соответствуют единому стандарту качества, разработанному министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. Особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическим заключениям, подтверждающим соответствие нормам по качеству песка и воды.

В сезоне 2025 года в регионе доступны 445 благоустроенных пляжей общей протяженностью свыше 115 км — на побережьях Черного, Азовского морей и внутренних водоемах. Количество классифицированных пляжей выросло на 16 по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшее число пляжей категории «синий флаг» сосредоточено в Сочи — 57. В городе продолжается развитие рекреационных зон с чистой морской водой, развитой инфраструктурой и высоким уровнем санитарной и общественной безопасности. Недавно три сочинских пляжа получили высшую категорию.

Классификация пляжей осуществляется в рамках Национальной системы добровольной сертификации. Категории присваивают на три года. Для «синего флага» обязательны медицинский пункт, заведения питания и развлечений, парковка и оборудованные детские зоны.

Анна Гречко