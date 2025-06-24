Алюминий потрясло конфликтом

Обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвало скачок цен на цветные металлы. Котировки алюминия на мировых биржах установили максимумы за почти три месяца, цены на медь и цинк — за несколько недель. На страны Персидского залива приходится, в частности, около 20% производства алюминия в мире без учета Китая, но, учитывая перспективы урегулирования конфликта, в будущем цены останутся под влиянием фундаментальных факторов, указывают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Трехмесячный фьючерс на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов 23 июня подорожал на 1,53%, до $2,58 тыс. за тонну, обновив максимумы с 27 марта текущего года. Согласно LME, котировки непрерывно росли с 19 июня. На торгах 24 июня цены корректировались до $2,57 тыс. за тонну, по данным Shanghai Metals Market (SMM).

Цены на медь с поставкой через три месяца на LME в понедельник выросли на 0,35%, до $9,66 тыс. за тонну, а на торгах 24 июня достигали $9,76 тыс. за тонну — максимума с 10 июня, согласно данным биржи и SMM. Аналогичный фьючерс на цинк 23 июня подорожал на 2,15%, до $2,68 тыс. за тонну, максимального значения с 4 июня. По данным SMM, металл торговался примерно на этом уровне и 24 июня.

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев объясняет рост котировок алюминия опасениями закрытия Ормузского пролива, через который проходит почти весь экспорт металла из стран Персидского залива.

На эти страны, по его словам, приходится около 20% мирового производства алюминия вне Китая. Партнер «S+ Консалтинг» Павел Карпус добавляет, что волатильность нефтегазовых рынков автоматически увеличивает затраты на энергоемкое производство алюминия и меди, а также транспортировку.

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Увеличение цен на медь, продолжает господин Алиев, наблюдается и в преддверии возможных тарифов со стороны США, а также в условиях низких запасов на биржах: текущие объемы обеспечивают менее три дня потребления против шести дней на конец прошлого года. Директор по аналитике Ингосстрах-банка Василий Кутьин указывает, что рынок пытается застраховаться от падения уровня запасов, что вероятно в случае подъема тарифов со стороны США и перебоев добычи в ключевых странах-поставщиках. Такие опасения, по его словам, усилились в последние недели.

582,2 тысячи тонн алюминия было произведено в Иране с 20 марта 2024 по 18 февраля 2025 года

Как отмечает S&P Global, Иран остается крупным производителем алюминия: с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года в стране было произведено 582, 2 тыс. тонн металла. Кроме того, указывают аналитики компании, Иран обладает значительными запасами цинка, которые оцениваются примерно в 15 млн тонн, а также располагает около 2,6 млрд тонн разведанных запасов меди — около 5% от известных мировых запасов этого металла.

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Главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин замечает, что сценарий с перекрытием Ормузского пролива и большим скачком нефтяных цен, судя по всему, не материализуется, следовательно, последствий для мировой экономики и спроса на металлы не будет. Ценовая динамика, по его словам, будет определяться фундаментальными факторами, в том числе производством и спросом в Китае. Хотя управляющий директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев указывает, что на баланс рынка меди может влиять активное накопление этого металла Китаем. На рынке алюминия, указывали в S&P Global, риск перебоев с поставками увеличивают ограниченные запасы. «Русал», крупнейший производитель алюминия вне КНР, оценивал глобальный профицит в 2025 году в 200–300 тыс. тонн против 500 тыс. тонн в 2024 году.

По прогнозам Дмитрия Целищева, если будут дальнейшие проблемы с поставками меди из-за снижения качества руды из Чили и Перу, металл может подорожать до $10–10,5 тыс. за тонну, что на $1–1,5 тыс. ниже исторических максимумов. Цены на алюминий, считает аналитик, могут вырасти до $2,8–2,9 тыс. за тонну. Но, добавляет он, развернуть тренд может смягчение в переговорах Ирана и США, снижение спроса в Китае, рост объема добычи, если будут возобновляться медные проекты в Южной Америке, ослабление ограничений для российского алюминия, а также укрепление доллара.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова