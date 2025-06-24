Алюминий потрясло конфликтом
Ситуация на Ближнем Востоке поддержала цены на цветные металлы
Обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвало скачок цен на цветные металлы. Котировки алюминия на мировых биржах установили максимумы за почти три месяца, цены на медь и цинк — за несколько недель. На страны Персидского залива приходится, в частности, около 20% производства алюминия в мире без учета Китая, но, учитывая перспективы урегулирования конфликта, в будущем цены останутся под влиянием фундаментальных факторов, указывают аналитики.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Трехмесячный фьючерс на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов 23 июня подорожал на 1,53%, до $2,58 тыс. за тонну, обновив максимумы с 27 марта текущего года. Согласно LME, котировки непрерывно росли с 19 июня. На торгах 24 июня цены корректировались до $2,57 тыс. за тонну, по данным Shanghai Metals Market (SMM).
Цены на медь с поставкой через три месяца на LME в понедельник выросли на 0,35%, до $9,66 тыс. за тонну, а на торгах 24 июня достигали $9,76 тыс. за тонну — максимума с 10 июня, согласно данным биржи и SMM. Аналогичный фьючерс на цинк 23 июня подорожал на 2,15%, до $2,68 тыс. за тонну, максимального значения с 4 июня. По данным SMM, металл торговался примерно на этом уровне и 24 июня.
Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев объясняет рост котировок алюминия опасениями закрытия Ормузского пролива, через который проходит почти весь экспорт металла из стран Персидского залива.
На эти страны, по его словам, приходится около 20% мирового производства алюминия вне Китая. Партнер «S+ Консалтинг» Павел Карпус добавляет, что волатильность нефтегазовых рынков автоматически увеличивает затраты на энергоемкое производство алюминия и меди, а также транспортировку.
Увеличение цен на медь, продолжает господин Алиев, наблюдается и в преддверии возможных тарифов со стороны США, а также в условиях низких запасов на биржах: текущие объемы обеспечивают менее три дня потребления против шести дней на конец прошлого года. Директор по аналитике Ингосстрах-банка Василий Кутьин указывает, что рынок пытается застраховаться от падения уровня запасов, что вероятно в случае подъема тарифов со стороны США и перебоев добычи в ключевых странах-поставщиках. Такие опасения, по его словам, усилились в последние недели.
582,2 тысячи тонн алюминия
было произведено в Иране с 20 марта 2024 по 18 февраля 2025 года
Как отмечает S&P Global, Иран остается крупным производителем алюминия: с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года в стране было произведено 582, 2 тыс. тонн металла. Кроме того, указывают аналитики компании, Иран обладает значительными запасами цинка, которые оцениваются примерно в 15 млн тонн, а также располагает около 2,6 млрд тонн разведанных запасов меди — около 5% от известных мировых запасов этого металла.
Главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин замечает, что сценарий с перекрытием Ормузского пролива и большим скачком нефтяных цен, судя по всему, не материализуется, следовательно, последствий для мировой экономики и спроса на металлы не будет. Ценовая динамика, по его словам, будет определяться фундаментальными факторами, в том числе производством и спросом в Китае. Хотя управляющий директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев указывает, что на баланс рынка меди может влиять активное накопление этого металла Китаем. На рынке алюминия, указывали в S&P Global, риск перебоев с поставками увеличивают ограниченные запасы. «Русал», крупнейший производитель алюминия вне КНР, оценивал глобальный профицит в 2025 году в 200–300 тыс. тонн против 500 тыс. тонн в 2024 году.
По прогнозам Дмитрия Целищева, если будут дальнейшие проблемы с поставками меди из-за снижения качества руды из Чили и Перу, металл может подорожать до $10–10,5 тыс. за тонну, что на $1–1,5 тыс. ниже исторических максимумов. Цены на алюминий, считает аналитик, могут вырасти до $2,8–2,9 тыс. за тонну. Но, добавляет он, развернуть тренд может смягчение в переговорах Ирана и США, снижение спроса в Китае, рост объема добычи, если будут возобновляться медные проекты в Южной Америке, ослабление ограничений для российского алюминия, а также укрепление доллара.