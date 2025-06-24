Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново-Южный имя маршала СССР Александра Василевского. Указ опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аэропорт Иваново Фото: Аэропорт Иваново

Кандитатура маршала была выбрана в результате соцопроса, проведенного в марте среди жителей города. За то, чтобы аэропорт носил имя Александра Василевского, проголосовали 72,8% опрошенных.

Александр Василевский родился в селе Новая Гольчиха Костромской области — сейчас это город Винчуга в Ивановской области. Александр Василевский был министром вооруженных сил СССР, в годы Великой Отечественной войны принимал участие в разработке и проведении большинства крупных операций на советско-германском фронте. В 1943 году получил звание маршала Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза.

Екатерина Отрашкевич