Из-за наводнения на юге Китая эвакуированы 40 тыс. человек

В уезде Жунцзян провинции Гуйчжоу произошло сильнейшее за 30 лет наводнение. Спасатели вывезли в безопасные районы более 40 тыс. человек, передает CCTV.

Причиной наводнения стали сезонные ливни, которые привели к выходу рек из берегов. В Жунцзяне затоплены улицы, поэтому спасатели эвакуируют людей на лодках. В некоторых местах вода поднялась на высоту 3 м от уровня земли. Температура воздуха при этом поднимается выше +35°С.

Как пишет CCTV, пострадали как минимум 150 человек. Вблизи Жунцзяна также произошел оползень, из-за чего обрушился виадук.