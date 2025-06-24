Macon: в Краснодарском крае нет перепроизводства квартир

В Краснодарском крае нет перепроизводства квартир, такое мнение выразил на форуме недвижимости «Движение» в Сочи генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько.

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«Никакого затоваривания, перепроизводства квартир и апартаментов в Краснодарском крае нет. Просто спрос упал. Перепроизводство – это когда вы что-то выпустили, но оно никому не нужно. Верните условия 2023 года и все квартиры прекрасно продадутся, и никакой проблемы не будет»,– сказал эксперт.

По его данным, сегодня в регионе строится порядка 8 млн кв. м или около 7% от объема строительства жилья в России. Доля непроданных квартир, включая остатки в сданных домах, составляет 80%.

В 2025 году продажи квартир на первичном рынке Краснодарского края могут снизиться почти на треть по сравнению с прошлым годом — до 27–30 тыс. объектов, прогнозирует Macon. Илья Володько отмечает, что около 1,4 млн кв. м из заявленного объема в 8 млн кв. м жилья в регионе фактически не строится. Объем может быть оперативно выведен на рынок в случае роста спроса.

Наталья Решетняк