Алмазы отныне углеродно нейтральны

Это доказала компания АЛРОСА, которая на полях прошедшего ПМЭФ презентовала результаты исследования воздействия своей добычи на окружающую среду. При помощи ученых из МГУ им. М. В. Ломоносова и еще пары неназванных научных центров доказана способность алмазоносной руды поглощать углекислый газ из атмосферы. Таким образом компания рассчитывает найти понимание у молодых потребителей, озабоченных низким углеродным следом и ответственным потреблением ресурсов.

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Сообщается, что годовой объем поглощения углекислого газа кимберлитовыми рудами на месторождениях АЛРОСА составляет около 1 млн т CO2-эквивалента, что больше, чем вырабатывается производством. Ключевое значение для поглощения имеет технологический цикл добычи, переработки и хранения переработанной руды, который существенно ускоряет процесс карбонизации — накопления кимберлитом углекислого газа и преобразования входящих в его состав минералов в природные карбонаты. Исследования показали, что поглощение CO2 кимберлитом не имеет обратного эффекта: углерод «запирается» в стабильной форме, предотвращающей его попадание обратно в атмосферу. По итогам исследований АЛРОСА при участии австрийской TUV Austria Standarts & Compliance получила международно признанное заключение, подтверждающее нейтральный углеродный след добычи, который в 2024 году составил отрицательные 0,71 кг CO2 на 1 карат. При этом АЛРОСА не использовала компенсирующие международные механизмы, в частности покупку «зеленых сертификатов».