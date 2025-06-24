Свыше 350 млрд рублей планируют привлечь в ГЧП-проекты Краснодарского края

В ближайшей перспективе власти Краснодарского края планируют привлечь более 350 млрд руб. в проекты, реализующиеся в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), об этом на форуме недвижимости «Движение» в Сочи заявил первый заместитель руководителя регионального департамента строительства Вадим Траскунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В приоритете — развитие транспортной сферы и проекты в области обращения с твердыми коммунальными отходами»,— отметил он.

Господин Траскунов добавил, что сегодня в крае уже реализовано 34 проекта ГЧП с объемом инвестиций 3,2 млрд руб., на разных стадиях реализации находятся 80 проектов государственно-частного партнерства с общим объемом инвестиций около 140 млрд руб., из которых около 60% — это частные средства.

Наталья Решетняк