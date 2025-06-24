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Верховный суд России признал движение «Аллатра» экстремистской организацией

Верховный суд признал международное движение «Аллатра» экстремистской организацией. Иск направил генеральный прокурор Игорь Краснов. Суд удовлетворил иск в полном объеме, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Международное общественное движение «Аллатра» было создано в Киеве в 2011 году уроженцами Донецка Игорем Даниловым и Галиной Яблочкиной. В 2014 году движение официально зарегистрировали на Украине в качестве религиозной организации.

На сайте организации говорится, что ее участники «исследуют глобальное изменение климата на Земле, популяризируют в обществе демократические, этические, духовно-нравственные ценности и стремятся применить свои навыки и лучшие качества на благо общества».

В августе 2023 года Генпрокуратура признала деятельность движения в России нежелательной. Ведомство назвало его «псевдорелигиозной организацией», участники которой получают от «украинских кураторов» задания по «налаживанию контактов с представителями оппозиционных сил».

Генпрокурор Игорь Краснов направил иск в Верховный суд 23 мая 2025 года. В Генпрокуратуре сообщали, что более 20 участников движения являются фигурантами дел по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации). В отношении части из них вынесены обвинительные приговоры. Несколько активистов были привлечены по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды).

Полина Мотызлевская

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