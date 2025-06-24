Хип-хоп в джазовом звучании на первом концерте серии «Сила звука»

Музыкальный сервис «Звук» запускает экспериментальный проект «Сила звука», в рамках которого артисты будут выступать в альтернативных для себя форматах. Первый концерт — «Настройся на хип-хоп» — состоится 26 июня и объединит рэп и джаз: музыканты исполнят свои хиты в сопровождении джаз-бэнда, превратив студийные треки в импровизационные джем-сеты. Среди артистов будут FEDUK, MAYOT, Джарахов, Whole Lotta Swag, Baby Cute и другие. Попасть на концерт бесплатно смогут активные пользователи «Звука» — для этого нужно прослушать специальный плейлист. Итоги розыгрыша билетов подведут 25 июня. Подробности — на официальном сайте сервиса.

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