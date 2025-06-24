Полиция проверяет заявление о нападении на девушку в центре Краснодара
Полиция Краснодара инициировала доследственную проверку по заявлению 25-летней жительницы, которая сообщила о нападении на ул. Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
По информации ведомства, инцидент произошел 20 июня. Потерпевшая утверждает, что неизвестные нанесли ей телесные повреждения. Сейчас устанавливаются личности участников происшествия, а также степень вреда, причиненного здоровью девушки.
После завершения проверки будет принято процессуальное решение.