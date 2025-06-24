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Полиция проверяет заявление о нападении на девушку в центре Краснодара

Полиция Краснодара инициировала доследственную проверку по заявлению 25-летней жительницы, которая сообщила о нападении на ул. Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По информации ведомства, инцидент произошел 20 июня. Потерпевшая утверждает, что неизвестные нанесли ей телесные повреждения. Сейчас устанавливаются личности участников происшествия, а также степень вреда, причиненного здоровью девушки.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Гречко

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