Новороссийск и Мурманск подписали протокол о намерениях и сотрудничестве

Главы Новороссийска и Мурманска подписали протокол о сотрудничестве и развитии партнерских отношений. Документ охватит различные сферы делового и культурного обмена, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В основе сотрудничества лежит наличие у обоих городов статуса ключевого транспортного узла — Новороссийск является стратегическим объектом на юге, а Мурманск обеспечивает связь с Арктикой и Северным морским путем. Оба города обладают уникальными компетенциями и опытом в этой сфере.

«Подписание протокола — важный шаг на пути к укреплению межрегиональных связей, способствующий экономическому развитию и культурному обогащению обоих городов. Союз станет примером успешного сотрудничества, основанного на взаимном уважении и стремлении к процветанию»,— подчеркнул глава Новороссийска Андрей Кравченко.