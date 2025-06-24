На Дону суд взыскал 110 тысяч рублей в пользу обманутого пенсионера
Прокуратура Ремонтненского района через суд взыскала 110 тыс. руб. с банковского счета мошенников в пользу обманутого пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации правоохранителей, в 2024 году дончанин перевел злоумышленникам деньги якобы для сохранения их на «безопасном счете». Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал денежные средства в пользу потерпевшего. Исполнение решения находится на контроле ведомства.