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На Дону суд взыскал 110 тысяч рублей в пользу обманутого пенсионера

Прокуратура Ремонтненского района через суд взыскала 110 тыс. руб. с банковского счета мошенников в пользу обманутого пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации правоохранителей, в 2024 году дончанин перевел злоумышленникам деньги якобы для сохранения их на «безопасном счете». Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал денежные средства в пользу потерпевшего. Исполнение решения находится на контроле ведомства.

Константин Соловьев

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