Главные новости за 24 июня. Кавказ

АО «Россельхозбанк» требует в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики взыскать 118,8 млн руб. убытков с четырех лиц, связанных с банкротством ООО «М-Инвест».

Совет директоров АО «Международный аэропорт Ставрополь» единогласно назначил генеральным директором Евгения Булгакова.

Профсоюзные санатории Кавказских Минеральных Вод предлагают размещение на 24% дешевле средних региональных цен. Средняя стоимость проживания в учреждениях составляет 4,3 тыс. руб. в сутки.

В Махачкале выставили на торги земельный участок для строительства жилого комплекса с начальной ценой 120,8 млн руб. в рамках взыскания долгов с ООО «Махачкалинское взморье».

Арбитражный суд Ставропольского края признал несостоятельным ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С.В. Луценко Пролетарская Воля Солуно-Дмитриевское» и открыл конкурсное производство сроком до 2 декабря 2025 года.

МВД задержало семь человек, по подозрению в хищении через подконтрольные стоматологические клиники свыше 50 млн руб. из Фонда обязательного медстрахования, используя поддельные медкарты с чужими данными.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назначил бронзового призера Олимпийских игр по дзюдо Ивана Нифонтова заместителем председателя регионального правительства и министром спорта.