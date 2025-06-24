Вкус Крыма: фестиваль еды «Гастролис» пройдет на курорте «Мрия»

Мероприятие объединит рестораны, шеф-поваров и локальных производителей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Следующая фотография 1 / 9 Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия»

5 июля на пляже курорта «Мрия» состоится третий ежегодный фестиваль еды «Гастролис», на котором рестораны со всего полуострова представят гостям разнообразие блюд мира. Главным событием станет приготовление тонны холодного мясного супа с крымским колоритом — татарачо.

За три года «Гастролис» стал одним из главных фестивалей еды на берегу Черного моря, а Крым попал в топ-маршрутов для гастрономического туризма. Этим летом курорт вновь преобразит свой пляж в двухэтажный фуд-корт с более 20 точками питания. Мероприятие объединит крымские рестораны и шеф-поваров, а также локальных производителей. Благодаря им гости отправятся в гастрономическое путешествие по Северной Америке, Мексике, Италии, Германии, Азии и Крыму. Большая часть блюд будет приготовлена из продуктов, выращенных на полуострове. Главным же станет томатный холодный суп — татарачо. Кроме зоны с уличной едой, на пляже курорта расположится главная сцена с живой нон-стоп музыкой и популярными диджеями. На ней выступит хедлайнер «Гастролис» — популярный российский исполнитель Султан Лагучев. На фестивале организуют зоны для спортивных и морских активностей, пляжного отдыха, а также детскую локацию с аниматорами, играми и мастер-классами.

«Мрия» продолжает укреплять статус гастроцентра в Крыму: развитая инфраструктура, включающая рестораны и бары, сыроварню и производство мясных деликатесов, помогает сохранить культурный код полуострова и формировать его неповторимый гастрономический бренд. В 2025 году курорт совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) планирует расширение существующих проектов и создание новых инструментов для развития гастротуризма. В планах — интеграция образовательных программ для малого бизнеса, развитие агротуристических маршрутов и внедрение цифровых решений, которые сделают крымские продукты и блюда узнаваемыми за пределами региона.

Елизавета Фейзуллаева, заместитель директора по организации питания курорта «Мрия»: «Агропромышленный потенциал полуострова, его богатые и разнообразные кулинарные традиции стали основой для стратегической цели курорта «Мрия» — стать лидером продвижения локальной гастрокультуры в Крыму и России. Мы хотим, чтобы больше людей из всех уголков страны открыли регион как место уникального гастрономического опыта, новых впечатлений и глубоких смыслов. Мы уверены, что объединив усилия с талантливыми крымскими шеф-поварами и местными производителями, мы можем усилить туристический бренд Крыма. Фестиваль «Гастролис» — часть этого вектора. Здесь встречаются вкус и энергия лета, гастрономические обычаи и инновации. Никто не остается просто зрителем — каждый станет частью большого крымского праздника».

Летом гости курорта «Мрия» окунутся в мир фестивалей, вечеринок и эногастрономических событий. Серия знаменитых на весь полуостров вечеринок Sunset Vibes в эстетике исторических эпох пройдет 26 июля и 23 августа. Также гости курорта смогут побывать на пляжных танцевальных мероприятиях под открытым небом AROUND THE SPACE — 12 июля и 9 августа. А 19 июля в «Мрии» состоится концерт культового дуэта t.A.T.u.

https://mriyaresort.com/