Ансамбль Росгвардии завершил гастроли в Татарстане концертом в Челнах

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии завершил гастрольный тур по Татарстану финальным концертом в Органном зале Набережных Челнов после выступлений в пяти городах республики. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.

Гастроли начались 12 июня с концерта на главной площадке празднования Дня России в Казани. Затем творческий коллектив выступил в Зеленодольске, Лаишево и Нижнекамске. Концертная программа была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включала известные хиты в новом прочтении, вокально-хореографические номера и патриотические песни.

Специально для татарстанцев ансамбль исполнил композицию на татарском языке «Я люблю тебя, Татарстан». Как отметил главный художественный руководитель ансамбля, народный артист России генерал-майор Виктор Елисеев, Татарстан оставил яркие впечатления благодаря теплому приему зрителей.

По завершении гастролей раис Татарстана Рустам Минниханов наградил Виктора Елисеева орденом «Дуслык» за заслуги в развитии культуры и искусства. Этот орден вручается за особые заслуги в укреплении международного авторитета республики и развитии культурных связей.

Анар Зейналов