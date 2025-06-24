Организаторы форума «Движение» допустили перенос площадки из Сочи в Москву

Форум недвижимости «Движение», который традиционно проводится в горном кластере Сочи, в 2026 году может сменить локацию. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на основателя форума Илью Пискулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dvizh.ru Фото: dvizh.ru

По словам руководителя, организаторы рассматривают возможность переноса мероприятия в Москву из-за высоких издержек и отсутствия экономической выгоды от проведения форума на юге.

«На следующий год будем думать насчет места проведения, потому что мы ощущаем сложности с ценообразованием на юге. Мы, наверное, слишком много и часто говорили о том, что мы проводим здесь и никуда не собираемся переезжать. В связи с этим у нас есть ощущение, что все зарабатывают вокруг нас, а мы лишены этой возможности»,— отметил господин Пискулин.

Параллельно с возможным переездом планируется изменить формат участия. Организаторы намерены допустить к участию не только девелоперов, но и компании смежных отраслей. По информации Ильи Пискулина, за последние пять лет было отказано в участии 5 тыс. человек, поскольку заявки принимались только от девелоперов.

В следующем году форум может стать площадкой для представителей отельной, апартаментной и логистической недвижимости. Всего с 2020 года в «Движении» приняли участие свыше 13 тыс. человек и 865 спикеров из 170 городов.

Анна Гречко