Сотрудники Росгвардии по Татарстану проводят проверки безопасности в 1054 детских оздоровительных лагерях в период летнего функционирования, охватывающих более 68 тыс. детей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане росгвардейцы проверяют безопасность в 1054 детских лагерях

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан В Татарстане росгвардейцы проверяют безопасность в 1054 детских лагерях

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

Среди них 84 стационарных детских лагеря с 14,2 тыс. детьми, 524 пришкольных лагеря дневного пребывания с 45,5 тыс. детьми и 432 лагеря труда и отдыха с 8,1 тыс. детьми.

Росгвардейцы проверяют работоспособность кнопок экстренного вызова, камер видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией. Также контролируется антитеррористическая защищенность объектов, включая инженерно-техническую укрепленность и целостность ограждений. При недавней проверке детской базы отдыха «Солнечный» после задействования тревожной кнопки группа задержания прибыла на объект в считанные минуты.

Как отметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, обеспечение безопасности детей является приоритетом и требует межведомственного взаимодействия с МЧС, Минздравом и Роспотребнадзором. Проводятся еженедельные оперативные совещания со всеми районами и лагерями для контроля ситуации.

Анар Зейналов