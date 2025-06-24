Россельхозбанк требует 118 млн рублей с экс-руководителей ООО «М-Инвест» в КБР

АО «Россельхозбанк» требует в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики взыскать 118,8 млн руб. убытков с четырех лиц, связанных с банкротством ООО «М-Инвест». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «М-Инвест» Алий Биджиев сообщил о подаче банком иска в суд о взыскании убытков с четырех физических лиц: Хасана Лигидова (гендиректор предприятия с 2014 по 2016 год), Мухарбека Нырова (гендиректор предприятия с 2016 по 2017 год), Алима Кумышева (ликвидатор общества с июля по декабрь 2017 года) и Ахмеда Тхагапсоева (конкурсный управляющий с 2017 по 2019 год).

Компания «М-Инвест» обратилась в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве из-за долга перед АО «Россельхозбанк» в размере 251,3 млн руб. В июне 2017 года единственный участник общества Мухарбек Ныров принял решение о ликвидации компании. Суд признал общество банкротом в ноябре 2017 года.

Требования Россельхозбанка включили в реестр кредиторов на общую сумму 249 млн руб., из которых 214 млн руб. обеспечены залогом имущества должника. В структуру долга входят основная задолженность, проценты, комиссии, пени и судебные расходы.

В мае 2024 года суд внес изменения в реестр кредиторов, переведя 118,8 млн руб. из категории обеспеченных залогом в необеспеченные требования. Именно эту сумму банк теперь требует взыскать солидарно с четырех ответчиков.

Параллельно Россельхозбанк ведет еще два дела в том же суде: по включению в реестр кредиторов требований к Султану Дзамихову на 71,4 млн руб. и к Хазретали Батырову на 47,4 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «М-Инвест» зарегистрировано в Кабардино-Балкарской республике, г. Баксан в 2005 году. Основной вид деятельности — предоставление финансовых услуг. Учредитель общества — Алим Канихов. Уставный капитал — 910 тыс. руб. Финансовые показатели компании не опубликованы.

Тат Гаспарян