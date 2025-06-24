Маршрут перестроен

В Ярославле строительно-монтажные работы в рамках трамвайной концессии будут завершены в середине 2027 года, что на два года позже первоначально запланированных сроков. Об этом стало известно на заседании областной думы. Власти региона разработали допсоглашение с концессионером, которое проходит согласования в федеральных органах. Одни депутаты подвергли критике работу правительства, другие внесли предложения по улучшению организации работы трамвая на период работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сроки завершения строительно-монтажных работ по трамвайной концессии в Ярославле будут перенесены на два года вперед — до июня 2027 года. Об этом на заседании Ярославской областной думы 24 июня сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта регионального правительства Иван Русанов. Он рассказал, что правительство подготовило дополнительное соглашение с концессионером ООО «Мовиста Регионы Ярославль». Этот документ проходит согласование в ФАС, ВЭБ.РФ (осуществляет основное финансирование проекта) и федеральном министерстве транспорта.

«В соответствии с дополнительными соглашениями, дата ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию запланирована не позднее 30 июня 2027 года. Сроки сдвигаются не потому, что есть такое желание у кого-то, а необходимо было предоставить концессионеру право на земельные участки, сохранить работоспособность депо в период проведения реконструкции»,— сказал господин Русанов.

В 2022 году между правительством Ярославской области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль» было заключено концессионное соглашение на 20 лет. В его рамках концессионер обязался приобрести 47 трамваев и специальную технику, построить трамвайный диспетчерский центр, трамвайные пути, а также трамвайное депо и шесть тяговых подстанций. После завершения этих работ концессионер займется эксплуатацией инфраструктуры.

15 февраля был открыт первый обновленный участок трамвая по маршруту №6К ЯМЗ—улица Блюхера. Генеральный директор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин рассказал на заседании облдумы, что модернизация всех путей в Дзержинском районе будет завершена осенью. На следующем этапе планируется реконструкция двух путепроводов.

«Путепроводами мы займемся в середине октября точно, но есть амбиция сделать это в сентябре. Соответственно, мы перекрываем путепроводы, и к середине сентября коллеги строят разворотное кольцо, и мы запускаем движение целиком по Дзержинскому району»,— заявил генеральный директор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин.

Для того чтобы движение трамваев в Дзержинском районе не остановилось из-за реконструкции путепроводов, необходимо построить разворотное кольцо в районе ТЦ «РИО». Этим займется «Яргорэлектротранс», так как кольцо не было предусмотрено концессионным соглашением. Депутат Александр Гончаров вышел с предложением рекомендовать властям организовать работу так, чтобы разворотное кольцо было готово к сентябрю.

«Это вопрос большой социальной значимости и с точки зрения загрузки работников Яргорэлектротранса, и для наших жителей. Он критически важен»,— сказал депутат Александр Гончаров.

Депутаты внесли и другие предложения. Например, запланировать ремонт асфальтового покрытия улицы Чкалова, где будут заменены трамвайные рельсы. Депутат облдумы Валерий Байло высказал обеспокоенность текущими темпами реализации концессионного соглашения.

«Я даже не верю, что в 27-м году будет реализовано это соглашение по реконструкции. Я предлагаю признать работу правительства Ярославской области неудовлетворительной в части реализации концессионного соглашения»,— сказал Валерий Байло.

Депутат высказал мнение, что работников на реконструкции трамвайных путей недостаточно. Гендиректор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин объяснил, что их число будет увеличено.

«Сейчас работают порядка 80 человек на всех этапах. Это переходный режим, ввиду того что у нас нарушены сроки по концессии и заблокировано финансирование ВЭБ.РФ, основной наш финансовый источник. После того как мы подпишем дополнительное соглашение, сроки обновятся, все нарушения будут сняты, финансирование возобновится и работы усилятся. Никто не говорит, что в те два года, которые мы берем, работы будут идти в расслабленном режиме, это все равно амбициозная история. Я надеюсь, что в августе-сентябре темпы увеличим в два раза минимум»,— прокомментировал господин Копырин.

Продление срока строительно-монтажных работ не означает изменения общих сроков концессии. Планировалось, что эксплуатационный период составит 18 лет, в случае подписания допсоглашения он будет сокращен до 16 лет. В связи с этим будут пересмотрены и выплаты концессионеру.

Депутаты приняли к сведению информацию о ходе реализации концессионного соглашения. Предложение признать работу областного правительства неудовлетворительной дума не поддержала.

Алла Чижова