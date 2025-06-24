В Самарской области с 1 июля повысится стоимость проезда в электричках

С 1 июля 2025 года в Самарской области устанавливаются новые тарифы для пригородных железнодорожных перевозок. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Поездка внутри Самары на участках Самара — Зубчаниновка и Самара — Ягодная, и Самара — Конструкторская обойдется в 30 руб. На других участках за первые 10 км пути пассажиры заплатят 20 руб., а за каждый дополнительный км — 2 руб.

Для скоростных поездов «Ласточка» и ЭП2Д на участках Самара — Зубчаниновка и Самара — Ягодная стоимость билетов составит 52 руб. и 42 руб. соответственно. Тарифы на поездки из Самары в Липяги увеличены до 43 руб. и 38 руб. соответственно. На остальных участках первые 10 км пути обойдутся в 27 руб. и 23 руб., а за каждый последующий километр — 2,7 руб. и 2,3 руб.

Андрей Сазонов