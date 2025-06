Ремесло и фантазия

Ювелирные подразделения важнейших мировых брендов моды давно перестали быть просто департаментами, занимающимися разработкой коллекций, так или иначе связанных с базовыми ценностями модного дома. В случае с Dior, Chanel, Louis Vuitton это практически самостоятельные компании со своим узнаваемым почерком и своей постоянной аудиторией, которые составляют достойную конкуренцию Boucheron, Cartier и прочим международным ювелирным производителям. Сезонные показы коллекций, как регулярных fine jewellery вроде pret-a-porter, так и кутюрных уровня high jewellery — часть их модной ДНК.

Louis Vuitton, Virtuosity

Более 20 лет французский бренд представляет высокое ювелирное искусство. Новая коллекция high jewellery из 110 уникальных драгоценностей, показанных на Мальорке, воспевает мастерство и творчество ювелиров дома. Причем если первое, The World of Mastery, требует невероятной точности и сосредоточенности, то второе — The World of Creativity — характеризуется абсолютной свободой и отсутствием рамок. Этот творческий подход ярче всего воплощается в невероятной красоты и сложности колье, сверкающих цветными камнями внушительной каратности. Гибкий и одновременно жесткий ошейник сложен из мозаики разнокалиберных бриллиантов с тремя колумбийскими изумрудами (самый крупный — 8,88 карата). В бриллиантовом колье Apoge угадываются элементы фурнитуры багажа, а его смысловым центром выступает 30-каратный изумруд из Бразилии. 30-каратный австралийский черный опал треугольной огранки украшает колье-воротник Savoir узнаваемого V-силуэта. Форма цветного камня напоминает защитные накладки на углы чемодана. Даже классические ювелирные решения у Louis Vuitton выглядят необычно: пара цепей крупного плетения, усыпанных бриллиантами, обрамляет старинный кабошон синего сапфира весом более 10 карат (Шри-Ланка), желтые сапфиры и турмалины теплой гаммы оправлены витым золотым шнуром чокера, будто толстым драгоценным канатом.

Фото: Louis Vuitton

Chanel, Reach for the Stars

Эта высокая коллекция — последнее творение ныне покойного главы ювелирной студии Chanel Патриса Легеро. 15 лет он создавал украшения, вдохновляясь личностью Великой Мадемуазель и ее биографией. Идеей нынешнего собрания было запечатлеть «золотой час» — время заката солнца. «Мы хотели создать украшения, освещенные закатными лучами — в этот момент между днем и ночью драгоценности приобретают особый блеск на коже»,— объяснял Легеро. Главными героями его высокоювелирного сочинения стали лев (под этим знаком Зодиака родилась Коко Шанель) и комета (одна из важных тем ее единственной ювелирной коллекции 1932 года), а также новая эмблема — крылья. Пару бриллиантовых крыльев в длинном колье соединяет великолепный теплый сапфир падпараджа весом почти 20 карат. Разомкнутое колье Embrace your Destiny украшено профилями двух бриллиантовых львов, будто бы на страже каскада из сверкающих драгоценных камней. Бриллиантовая звезда кометой пролетает меж двух нитей из золота и бусин черного оникса, оставляя за собой бриллиантовую пыль. В коллекцию Reach for the Stars в общей сложности войдут 109 ювелирных предметов, ее премьера состоялась в Киото.

Фото: Chanel

Dior, Diorexquis

Бессменный креативный директор ювелирного направления Dior Виктуар де Кастеллан вновь приглашает в причудливый мир своих драгоценных фантазий. Diorexquis (от французского слова со значением «изысканный», «утонченный») — это более 160 изделий, каждое из которых представляет собой живописную миниатюру из золота, россыпи цветных камней и полихромного лака. Среди основных сюжетов: пышные балы, сказочные сады, природные зарисовки на тему животного мира и, конечно же, самые разные цветочные композиции. Изумруд в обрамлении мелких соцветий из бриллиантов и лунного камня покоится на фоне из переливающегося австралийского опала, создающего ощущение водной глади. Другой опал напоминает всполохи закатного неба — на этом полотне импрессиониста бриллиантами круглой огранки выложено дерево. Лепестки в виде бриллиантов грушевидной огранки получили основу из перламутра — от этого цветочные бутоны выглядят еще более живыми и объемными. В коллекции немало оригинальных фантазийных украшений, как, впрочем, всегда у Кастеллан: серьги-каффы и клипсы, тиары и заколки для волос, браслеты на щиколотку и запонки.

Фото: Dior

Нина Спиридонова